Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e Gazze'ye daha fazla baskı yapılmalı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e Gazze'ye daha fazla baskı yapılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail\'e Gazze\'ye daha fazla baskı yapılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor.

26.04.2024 18:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor. Ateşkes ve insani yardımcıların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması hususunda İsrail yönetimine daha fazla baskı yapılması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hollanda ile 400 yıllık bir geçmişimiz var. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu iş birliğini gözden geçirdik. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz derinleşerek güçlenmeye devam ediyor. Hollanda Türkiye'deki en büyük yatırımcı ülke konumunda. İkili ticaretimiz geçtiğimiz sene 13 milyar doları buldu, bu rakamı 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakan'la başta Gazze ve Ukrayna özelinde ortak güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor. Ateşkes ve insani yardımcıların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması hususunda İsrail yönetimine daha fazla baskı yapılması gerekiyor. Terörle mücadele konusu da istişaremizin en öncelikli başlıklarından birisiydi. Türkiye'nin bölücü terörü ile mücadele noktasında ödediği ağır bedeller ortadadır. Aralarında çocukların, kadınların, sivillerin ve güvenlik güçlerinin olduğu binlerce vatandaşımızı PKK'nın saldırılarında kurban verdik. PKK ve uzantıları başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini ifade ettim" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında Washington'da gerçekleştirilecek NATO Genel Sekreteri seçimine ilişkin ise, "Kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise, "Türkiye şu anda belirleyici bir rol oynamakta ve bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözme çabaları sarf etmekte, aynı zamanda Ukrayna'daki savaşla ilgili de çabaları var. Türkiye jeopolitik bir aktör. Gazze ve Ukrayna dahil tüm konuları detaylı konuştuk. 400 yılı aşan ikili ilişkilerimiz var. NATO Genel Sekreterliği adaylığım söz konusu. Türkiye zorlu bir bölgede. Terörizm var gündeminde maalesef. Bu konuyu da konuştuk. Türkiye NATO için çok önemli bir güç teşkil ediyor. NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e Gazze'ye daha fazla baskı yapılmalı - Son Dakika

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