Meta Hisseleri Düşüş Trendine Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Meta Hisseleri Düşüş Trendine Girdi

Meta Hisseleri Düşüş Trendine Girdi

Meta firmasının hisseleri son günlerde büyük bir düşüş trendine girdi. Şirket CEO'su Mark Zuckerberg'in yapay zeka alanında kar elde etme süresinin uzun olduğunu belirtmesi, yatırımcıları endişelendirdi. Meta'nın yapay zeka alanındaki yenilikleri ve hisse değerinin nasıl etkileneceği merak konusu.

26.04.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortaya çıkan son bilgilere göre, Meta firmasının hisseleri son günlerde büyük bir düşüş trendine girdi. Bu durumun sebebi olarak ise, şirket CEO'su Mark Zuckerberg'in geçtiğimiz hafta yaptığı talihsiz açıklamalar gösteriliyor. Zuckerberg bu açıklamasında iyi bir gelir elde etmelerine rağmen, yapay zeka alanında gerçekten kar elde edebilmeleri için önlerinde uzun bir süre olduğunu belirtmişti. Yatırımcıları hayrete düşüren bu sözler, firmanın piyasa değerine de oldukça olumsuz bir etki yaptı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Meta hisseleri, düşüş trendine girdi

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla toplam gelirini %27 artırdığı konuşulan Meta'nın, gelecekte özellikle yapay zeka alanında yapacağı yenilikler merakla bekleniyor. Fakat Zuckerberg'in yaptığı son açıklamada, bu alanda şirkete olan güveni gözle görülür oranda sarsmış durumda. Birçok farklı ülkede yapay zeka altyapısı söylenen, hatta kendi çiplerini üreteceği bile iddia edilen Meta'nın, hisse değerindeki bu düşüşü nasıl tersine çevireceği merak ediliyor.

Meta Hisseleri Düşüş Trendine Girdi

Oldukça beklenen yeni nesil yapay zeka modeli Llama 3 ile Google ve Microsoft gibi rakiplerine önemli bir gözdağı veren şirketin, önümüzdeki yıllarda bu alana milyarlarca dolar yatırım yapacağı tahmin ediliyor. Zuckerberg'in yatırımcılar oluşan yanlış algıyı düzeltmek adına yeni bir açıklama daha yapacağı da öne sürülmekte. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Meta kendi işletim sistemini tanıttı! Microsoft bile kullanacak

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta yeni yapay zeka yazılımları ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz şimdiye dek hangi Meta uygulamalarını kullandınız? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Mark Zuckerberg, CEO, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Meta Hisseleri Düşüş Trendine Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 Canlı anlatım Maçta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Maçta tempo bir an olsun düşmüyor
18:43 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:50 Antalya’da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
17:47 Ticaret Bakanlığı’nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 20:33:32. #1.11#
SON DAKİKA: Meta Hisseleri Düşüş Trendine Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement