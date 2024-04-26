Teknoloji

Ortaya çıkan son bilgilere göre, Meta firmasının hisseleri son günlerde büyük bir düşüş trendine girdi. Bu durumun sebebi olarak ise, şirket CEO'su Mark Zuckerberg'in geçtiğimiz hafta yaptığı talihsiz açıklamalar gösteriliyor. Zuckerberg bu açıklamasında iyi bir gelir elde etmelerine rağmen, yapay zeka alanında gerçekten kar elde edebilmeleri için önlerinde uzun bir süre olduğunu belirtmişti. Yatırımcıları hayrete düşüren bu sözler, firmanın piyasa değerine de oldukça olumsuz bir etki yaptı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Meta hisseleri, düşüş trendine girdi

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla toplam gelirini %27 artırdığı konuşulan Meta'nın, gelecekte özellikle yapay zeka alanında yapacağı yenilikler merakla bekleniyor. Fakat Zuckerberg'in yaptığı son açıklamada, bu alanda şirkete olan güveni gözle görülür oranda sarsmış durumda. Birçok farklı ülkede yapay zeka altyapısı söylenen, hatta kendi çiplerini üreteceği bile iddia edilen Meta'nın, hisse değerindeki bu düşüşü nasıl tersine çevireceği merak ediliyor.

Oldukça beklenen yeni nesil yapay zeka modeli Llama 3 ile Google ve Microsoft gibi rakiplerine önemli bir gözdağı veren şirketin, önümüzdeki yıllarda bu alana milyarlarca dolar yatırım yapacağı tahmin ediliyor. Zuckerberg'in yatırımcılar oluşan yanlış algıyı düzeltmek adına yeni bir açıklama daha yapacağı da öne sürülmekte. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta yeni yapay zeka yazılımları ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz şimdiye dek hangi Meta uygulamalarını kullandınız? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.