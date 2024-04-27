Bakan Işıkhan, Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına başkanlık etti - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Işıkhan, Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına başkanlık etti

Bakan Işıkhan, Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına başkanlık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 yılı 2. olağan toplantısına uzaktan bağlantıyla başkanlık etti.

27.04.2024 08:42  Güncelleme: 08:45
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 yılı 2. olağan toplantısına uzaktan bağlantıyla başkanlık etti.

Denizli'nin işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar almak, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2024 yılı 2. olağan toplantısı, kurul temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya online olarak katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Denizli Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Turan Karadeniz, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hülya Bartal, Pamukkale Üniversitesi ÇEKO Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bakan Işıkhan'ın video konferans sistemi ile yaptığı toplantı sonrası İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantısı, Vali Coşkun başkanlığında devam etti. Vali Ömer Faruk Coşkun, toplantıda yaptığı konuşmada; "Kurul toplantısında alacağımız kararların ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık tarafından genel işgücü piyasası verileri hakkında kurul üyelerine bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin ardından sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Denizli, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan, Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına başkanlık etti - Son Dakika

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