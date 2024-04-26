Michael Jordan'ın imzalı ayakkabılarına alıcı çıkmadı

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Jordan'ın ayakkabılarına alıcı çıkmadı

MERSİN - Ticaret Bakanlığı, mevzuata uygun şekilde gümrük işlemi tamamlanmadığı için gümrükte terk edilen ABD'li eski basketbolcu Michael Jordan imzalı 3 çift spor ayakkabıyı 5 milyon liraya satışa çıkarttı. İki kez ihaleye çıkılmasına rağmen ayakkabılara alıcı çıkmadı.

Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale ile satışa çıkarttığı eşyalar arasında 'Koleksiyonluk spor malzemeleri' kategorisinde yer alan spor ayakkabılar dikkat çekti. Amerikan Basketbol Ligi'nin efsane isimlerinden Michael Jordan'ın imzasını taşıdığı belirtilen 3 çift spor ayakkabı, 15 Nisan'da ihaleye çıkartıldı. Ticaret Bakanlığı'nın Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 Numaralı Tasfiye Ambarı'nda bulunan 3 çift spor ayakkabının satış bedeli de 5 milyon lira olarak belirlendi. İhale 19 Nisan'da sona erdi. Ancak ayakkabılar için ihale süresince herhangi bir teklif verilmedi. Bunun üzerine Bakanlık, ayakkabıları aynı gün yeniden ihaleye çıkarttı. Başvuru süreci devam eden 100 bin lira teminat bedeli istenen ihalede ayakkabılara henüz teklif veren olmadı.