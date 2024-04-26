CHP Milletvekili, hayvancılık sektöründeki sorunlar için Meclis araştırması önerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili, hayvancılık sektöründeki sorunlar için Meclis araştırması önerdi

CHP Milletvekili, hayvancılık sektöründeki sorunlar için Meclis araştırması önerdi

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, hayvan varlığının azalması, hayvancılık sektörünün yaşadığı sorunlar ve kırmızı et fiyatındaki fahiş yükselişlerin nedenlerini belirlemek ve tedbirler almak amacıyla Meclis araştırması açılması için önerge verdi. Bakırlıoğlu, et fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşların ucuz et alabilmek için kuyruklara girdiğini ve emeklilerin Et ve Süt Kurumu önünde nöbet tuttuğunu belirtti. Ayrıca, gıda enflasyonunu düşürmek için yapılan çiğ süt fiyatı baskılamalarının etkisiz olduğunu ve hayvan varlığının düşük seviyelere indiğini ifade etti.

26.04.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, hayvan varlığının azalması, hayvancılık sektörünün yaşadığı sorunlar ile kırmızı et fiyatında yaşanan fahiş yükselişlerin nedenlerinin saptanması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması için önerge verdi.

Yurttaşın daha ucuza et alabilmek için sabahın köründe kuyruğa girdiğine, emeklilerin tabureleriyle Et ve Süt Kurumu önünde nöbet tuttuğuna dikkati çeken Vehbi Bakırlıoğlu, "Emekli zifiri karanlıkta  çile çekerken Diyanet İşleri Başkanı altıncı makam aracı derdinde düştü" dedi.

Et fiyatlarının bir yılda yüzde 100'ün üzerinde arttığı, hayvan varlığının düştüğü, ithalatın ise hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Bakırlıoğlu, "Bir kilo eti ya da kıymayı, daha ucuza alabilmek için işinden izin alıp gelen, sabah mesaisini bitirip ikinci işine gitmeden tek molasını et kuyruğunda geçiren çalışanlar var" dedi.

İktidarın, yıllardır gıda enflasyonunu çiğ süt fiyatını baskılayarak düşürmeye çalıştığını, en son Ocak 2024'te fiyatına zam yapılan çiğ süte iki ay içinde yeniden zam geldiğini vurgulayan Bakıroğlu, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) 1 Mayıs 2024 tarihiden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8 zam yapacağını dile getirerek, büyükbaş hayvan varlığının son 6 yılın en düşük seviyesine indiğini küçükbaş hayvan varlığının ise son 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Vehbi Bakırlıoğlu, Milletvekili, Manisa, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili, hayvancılık sektöründeki sorunlar için Meclis araştırması önerdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:43:10. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili, hayvancılık sektöründeki sorunlar için Meclis araştırması önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement