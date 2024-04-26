CHP Milletvekili, hayvancılık sektöründeki sorunlar için Meclis araştırması önerdi

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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, hayvan varlığının azalması, hayvancılık sektörünün yaşadığı sorunlar ile kırmızı et fiyatında yaşanan fahiş yükselişlerin nedenlerinin saptanması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması için önerge verdi.

Yurttaşın daha ucuza et alabilmek için sabahın köründe kuyruğa girdiğine, emeklilerin tabureleriyle Et ve Süt Kurumu önünde nöbet tuttuğuna dikkati çeken Vehbi Bakırlıoğlu, "Emekli zifiri karanlıkta çile çekerken Diyanet İşleri Başkanı altıncı makam aracı derdinde düştü" dedi.

Et fiyatlarının bir yılda yüzde 100'ün üzerinde arttığı, hayvan varlığının düştüğü, ithalatın ise hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Bakırlıoğlu, "Bir kilo eti ya da kıymayı, daha ucuza alabilmek için işinden izin alıp gelen, sabah mesaisini bitirip ikinci işine gitmeden tek molasını et kuyruğunda geçiren çalışanlar var" dedi.

İktidarın, yıllardır gıda enflasyonunu çiğ süt fiyatını baskılayarak düşürmeye çalıştığını, en son Ocak 2024'te fiyatına zam yapılan çiğ süte iki ay içinde yeniden zam geldiğini vurgulayan Bakıroğlu, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) 1 Mayıs 2024 tarihiden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8 zam yapacağını dile getirerek, büyükbaş hayvan varlığının son 6 yılın en düşük seviyesine indiğini küçükbaş hayvan varlığının ise son 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.