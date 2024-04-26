Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli\'de yol çalışmalarına başladı

Güncel

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, kent genelinde sürdürdüğü yol çalışmaları kapsamında Nazilli ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kazı işlemlerine başladı.

Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Nazilli Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kazı çalışmalarını tamamladıktan sonra sıcak asfalt serimine başlayacak. İşlemlerin ardından sürüş güvenliği için çizgi ve logo çalışmaları yapılarak yolun çehresi baştan aşağı değiştirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'hizmet odaklı belediyecilik' anlayışı ile çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.