Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi Kura Çekilişini Erteliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi Kura Çekilişini Erteliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi Kura Çekilişini Erteliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spilkent Toplu Konut Projesi kura çekilişinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Dosyaların incelenmesi tamamlandıktan sonra yeni kura tarihi duyurulacak.

26.04.2024 15:42  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 22-28 Nisan tarihinde yapılması öngörülen Spilkent Toplu Konut Projesi ile ilgili kura çekiliş tarihinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden Spilkent Toplu Konut Projesi kura çekimi ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Spilkent toplu konut projemizin talep toplama işlemleri 29 Şubat - 22 Mart tarihleri arasında tamamlanmıştır. Talep dosyaları hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması ve tüm sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesi adına detaylı bir şekilde incelenmektedir. Toplanan taleplerin yoğun olması, başvuruda verilen evrakların kurumlarda geçen onayının uzamasına neden olmaktadır. Kura çekiminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için noter ile yaptığımız görüşme sonrasında sizlere taahhüt etmiş olduğumuz 22-28 Nisan tarihlerinden ileri bir tarihe erteleme kararı almış bulunmaktayız. Dosyaların incelemesi en kısa sürede tamamlanarak noter huzurunda kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Yeni kura tarihi belediyemiz sitesi olan https://www.manisa.bel.tr adresinden ve Manisa Toplu Konut AŞ. sitesi olan https://manisatoplukonut.com adresinden duyurulacaktır." - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi Kura Çekilişini Erteliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:03:12. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi Kura Çekilişini Erteliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement