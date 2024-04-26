Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi Kura Çekilişini Erteliyor

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 22-28 Nisan tarihinde yapılması öngörülen Spilkent Toplu Konut Projesi ile ilgili kura çekiliş tarihinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden Spilkent Toplu Konut Projesi kura çekimi ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Spilkent toplu konut projemizin talep toplama işlemleri 29 Şubat - 22 Mart tarihleri arasında tamamlanmıştır. Talep dosyaları hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması ve tüm sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesi adına detaylı bir şekilde incelenmektedir. Toplanan taleplerin yoğun olması, başvuruda verilen evrakların kurumlarda geçen onayının uzamasına neden olmaktadır. Kura çekiminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için noter ile yaptığımız görüşme sonrasında sizlere taahhüt etmiş olduğumuz 22-28 Nisan tarihlerinden ileri bir tarihe erteleme kararı almış bulunmaktayız. Dosyaların incelemesi en kısa sürede tamamlanarak noter huzurunda kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Yeni kura tarihi belediyemiz sitesi olan https://www.manisa.bel.tr adresinden ve Manisa Toplu Konut AŞ. sitesi olan https://manisatoplukonut.com adresinden duyurulacaktır." - MANİSA