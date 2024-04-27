Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 26 Nisan 2014 tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan "yüzde 8" ibarelerinin "yüzde 10", "yüzde 18" ibarelerinin "yüzde 20" şeklinde değiştirilmesine ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre; Bakanlığın 26 Nisan 2014 tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan "yüzde 8" ibarelerinin "yüzde 10", "yüzde 18" ibarelerinin "yüzde 20" şeklinde değiştirilmesine karar verildi.
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