Samsun Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Silajlık Mısır Tohumu Dağıttı

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi finansmanı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Büyükşehir Belediyemiz Her Zaman Üreticinin Yanında Projesi' kapsamında Çarşamba ilçesinde üreticilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

'Büyükşehir Belediyemiz Her Zaman Üreticinin Yanında Projesi' kapsamında Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde silajlık mısır tohumu dağıtım töreni düzenlendi. Törende protokol tarafından çiftçilere silajlık mısır tohumları teslim edildi.

"Toplam 400 bin ton silajlık mısır üretimine destek verdik"

Törende proje hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak 2015 yılından itibaren her dönem yem bitkileri tohum yetiştiriciliğine destek verdik. Bugüne kadar toplamda 400 bin ton silajlık mısır üretimini desteğinde bulunduk. Bu da 76 bin dekar alana denk geliyor. Büyükşehir Belediyesi Üreticinin Yanında Projesi kapsamında üreticilerimize 2023 yılında bin 200 paket silajlık tohum desteği sağlarken, bu yıl 2 bin 40 paket silajlık tohum desteği verdik. Bu tohum ile 12 bin dekar alanda 72 bin ton verim alınabilecek" dedi.

"Mısır alanımız geriledi"

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, "Çarşamba, Samsun ilçeleri içerisinde en fazla silajlık mısırı üreten ilçe. 10-15 yıl önce 90 bin dönüm olan silajlık mısır alanımız maalesef 38 binlere kadar geriledi. Bu projeler hayvancılık için çok önemli projeler. Tarımın ve aynı zamanda hayvancılığında gelişmesi için çalışmaktayız" diye konuştu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Nail Kırmacı, "Yem bitkileri hayvancılığın olmazsa olmazıdır. Büyükbaş hayvancılık maliyetlerinin yüzde 70'ini yem bitkileri oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de hayvancılık sektörü gerileme döneminde"

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ise "Gelişmiş olarak adlandırdığımız bütün ülkelerin en büyük tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu görüyoruz. Gelişmiş bir ülke olacaksak, her zaman tarım hayvancılık ve gıda sektörünü desteklememiz lazım. Türkiye'de maalesef hayvancılık sektörü gerileme durumunda. Maalesef hayvan varlığında büyük bir düşüş ve azalma var. Bunun sebebi de belki planlamada da bazı hatalar var ama özellikle yem bitkilerinde yeterli desteğin olmaması. Üreticilerimizi desteklemek gerekiyor. Bu bağlamda Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından silajlık mısır tohumlarının bulunduğu paketler çiftçilere dağıtıldı. Programa ayrıca Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, daire başkanları, şube müdürleri ve çiftçiler katıldı. - SAMSUN