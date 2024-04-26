Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl Mobilya Fuarı\'nı ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye'nin en köklü mobilya ve dekorasyon fuarı olan Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Bozbey, İnegöl mobilyasını dünyada tanıtmak gerektiğini belirtti.

26.04.2024 16:33  Güncelleme: 16:44
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye'nin en köklü mobilya ve dekorasyon fuarı olan ve bu yıl 50'ncisi düzenlenen Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nı (MODEF) ziyaret etti. Bozbey, "İnegöl mobilyasını dünyada tanıtmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olan İnegöl İlçesinde düzenlenen fuar, yurt içi ve yurt dışından gelen mobilya profesyonellerini bir araya getirdi. 171 firmanın yeni sezon ürünlerini sergileme imkanı bulduğu fuarı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, fuar alanındaki esnafı gezerek fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mobilya üretiminde çalışan tüm emekçileri ve firma yetkililerini tebrik ederek söze başlayan Başkan Bozbey, "Dile kolay 50 yıldır gerçekleşen, gelenekselleşmiş bir fuardayız. Mobilya denilince artık akla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da değil, dünyanın birçok yerinde İnegöl geliyor. İnegöl, Bursa'nın çok önemli bir ilçesi. Fuarlar aracılığıyla İnegöl mobilyasını dünyada tanıtmak hepimizin sorumluluğudur. Çünkü İnegöl mobilyasını tanıttığımız sürece ihracat artacaktır. İhracat arttığı sürece de hem kentimiz hem de ülkemiz kazanacaktır" diye konuştu. Firma sorumlularının İnegöl mobilyasını tanıtmak noktasında duyarlı ve özverili olduğunu belirten Başkan Bozbey, kent yöneticileri olarak arzu ettikleri ve hedefledikleri hizmetleri yerine getirmekten sorumlu olduklarını ve bu manada yapılması gereken çalışmaları takip edeceklerini ifade etti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, fuarı ziyaretlerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı'na teşekkür etti. Tüm esnafa hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Bozbey, firma yetkilileri ve fuarı ziyarete gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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