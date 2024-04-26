CHP Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, mali müşavirlerin sorunlarına çözüm bulunması için araştırma komisyonu kurulmasını istedi

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(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, mali müşavirlerin sorunlarına çözüm yollarının ortaya konulması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Nalbantoğlu, değişen ekonomi politikaları ve uygulamalara bağlı olarak iş yükü artan serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin mesleki ve örgütsel sorunlarının kalıcı olarak çözülmesine yönelik politikalar geliştirilmesi amacıyla hazırladığı araştırma önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Nalbantoğlu önergesinin gerekçesinde, "Modern yaşamın her alanında yaşanan değişim ve yeniliklere bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar, bütün meslek gruplarında olduğu gibi muhasebe ve müşavirlik mesleğini de etkilemiştir. Mesleki uygulamalardaki otomasyona, teknoloji kullanımına ve yapay zeka kullanımına ilişkin hiçbir mali destek ya da teşvik alamayan mali müşavirler, artan maliyetler nedeniyle hayat konforu düşen ve kendi sorunları ile baş başa bırakılan bir meslek grubuna dönüşmüş, beden ve ruh sağlığı açısından üzerlerine yüklenen yükü taşıyamayacak hale gelmişlerdir" dedi.

Nalbantoğlu, KOSGEB desteklerinden mahrum bırakılan mali müşavirlerin kamunun bilişim altyapısındaki yetersizlikten, karmaşık beyanname sistemine, vergi mükellefleri adına talep edilen her türlü bilgiden, sanayi sicil belgesi bulunan kurum ve kuruluş, firma ve şahısların işletme cetvellerinin gönderilmesine kadar mesleki anlamda bir dizi zorlukla karşı karşıya bırakıldığını belirtti. Nalbantoğlu, sorunların çözümü için beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi, kamunun dijital altyapı sistemlerinin sorunsuz olarak çalışmasının sağlanması, E- Defterlerin Aylık ve 3'er aylık dönemler halinde değil, yıllık olarak gönderilmesi, enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde değil, yıllık olarak yapılması gibi düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret etti. Nalbantoğlu, tüm sorunların çözüm yollarının belirlenmesi için TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.