CHP'li Milletvekili Şimşek'e Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP'li Milletvekili Şimşek'e Tepki Gösterdi

CHP\'li Milletvekili Şimşek\'e Tepki Gösterdi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf açıklamalarına tepki gösterdi. Akay, AKP'nin 22 yıllık iktidarında 9 kez tasarruf genelgesi yayımladığını ancak kamuda tasarrufu sağlayamadığını belirtti.

26.04.2024 19:43  Güncelleme: 20:10
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(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "kamuda tasarruf" açıklamalarına "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz 2018 yılından bu yana, kamuda araç kiralarına ödenen tutar tam 7 milyar 984 milyon 684 bin lira. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor. 31 Mart sonrası CHP'li belediyeler araçları iade etmeye, satmaya başlayınca mı bu yolu seçmek aklınıza geldi" sözleriyle tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Sapanca'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik çalışma konusunda bilgi vererek, "Bu sene harcama ayağına odaklanacağız. Kamuda tasarruf ve harcama üzerine bir süredir çalışıyoruz. Tasarruflar konusunda çalışmalarımızı nihai noktaya getirdik, yakında bazı hususları paylaşacağız, bazı hususlarda gereken adımları atacağız. Kamuda tasarruf artış ve harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında güçlü şekilde devreye girecek" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Bakan Şimşek'in kamuda tasarruf açıklamasına tepki gösterdi. 22 yıllık iktidarında 9 kez tasarruf genelgesi yayınlayan AKP'nin vatandaş ile alay ettiğini belirten Akay, "İktidara geldikleri günden bu yana, tam 9 kez tasarruf genelgesi yayımlayan ve kamuda tasarrufu dizginleyemeyen AKP iktidarı, 22 yılın sonunda 'kamuda tasarruf yapacağız' diyerek vatandaşımızın aklıyla adeta alay ediyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Akay, Şimşek'e, "500 aracın satışa çıkarıldığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in lüks araç kiralamalarından haberi yok mu? Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankalarının; Bakanlıklar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı lüks araç kiralamaları bütçe için bir gider kalemi oluşturmuyor mu? Sizin yayımladığınız genelgeden sonra, bakanlıklar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının aldığı lüks araçları tespit ettiniz mi? Yayınladığınız genelge sonrası ne kadar lüks araç alımı oldu? Satışını yapacağınız araçlar hangi yıllarda alınan araçlar olacak? Son dönemde aldığınız lüks araçları da satacak mısınız? 31 Mart sonrası CHP'li belediyeler araçları iade etmeye, satmaya başlayınca mı bu yolu seçmek aklınıza geldi" sorularını yöneltti.

Kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunduğunu ifade eden Akay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz 2018 yılından bu yana, kamuda araç kiralarına ödenen tutar tam 7 milyar 984 milyon 684 bin lira. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor. Sayın Bakan kamuoyu adına sizlere soruyoruz: 500 araç satarak mı tasarruf yapacaksınız? Satın almadık, kiraladık diyerek mi tasarruf yapacaksınız? Enflasyonla mücadele kapsamında aldığınız sıkı tedbir sadece araçları satmak mı? Bu politikalarla ne enflasyon düzelir ne de ekonomik istikrar sağlanır. Gerçekçi olmayan politikalarla ekonomide ancak suni gelişmeler meydana getirirsiniz. Bu da dünü telafi etmediği gibi gelecek açısından pozitif bir tablo yaratmaz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Milletvekili Şimşek'e Tepki Gösterdi - Son Dakika

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