Altın alacaklar dikkat! Görünüşleri aynı, fiyatları bambaşka - Son Dakika
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Altın alacaklar dikkat! Görünüşleri aynı, fiyatları bambaşka

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Altın alacaklar dikkat! Görünüşleri aynı, fiyatları bambaşka
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Görünüşü birbirinin aynısı olan 22 ayar ve 14 ayar çeyrek altınlar arasında 9 bin liradan fazla fiyat farkı olduğu ortaya çıktı. Darphane’nin bastığı 22 ayar çeyrek altın 10 bin 300 liraya satılırken, pres baskıyla üretilen 14 ayar “seyreltilmiş” çeyrekler 1200 liraya alıcı buluyor. Uzmanlar, düğün, nişan ve birikim için altın alacak vatandaşları görünüşe aldanmamaları konusunda uyardı.

Düğün, nişan ve hediye için en çok tercih edilen çeyrek altında, aynı görünüme sahip ürünler arasındaki büyük fiyat farkı dikkat çekti. Düşük ayarlı çeyrek altınların ayırt edilmesi zorlaşıyor.

“GÖRÜNTÜ OLARAK BİRE BİR AYNIDIR”

Show Haber'de yer alan habere göre, kuyumcu Samet Dağaslan, 14 ayar çeyrek altınların pres baskıyla üretildiğini belirterek, “Baskı pres olarak üretilir bunlar. Görüntü olarak bire bir aynıdır” dedi. Dağaslan, seyreltilmiş altınların yalnızca çeyrek değil, yarım ve tam altın boyutlarında da üretildiğini ifade etti.

FARK AĞIRLIKTA

Dağaslan’ın verdiği bilgiye göre 14 ayar çeyrek, 22 ayar çeyreğe göre belirgin şekilde daha hafif. Darphane’nin bastığı sarrafiye çeyrek altın 22 ayar olarak üretiliyor ve yaklaşık 1,75 gram ağırlığında. Dağaslan, ucuz olan 14 ayar çeyreklere de çok sayıda alıcı bulunduğunu kaydetti.

ÇEYREK ALTIN 10 BİN 548 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Piyasa verilerine göre çeyrek altının satış fiyatı bugün sabah saatlerinde 10 bin 548 lira, gram altının satış fiyatı ise 6 bin 384 lira seviyesinde bulunuyor.

“PİYASA FİYATININ ALTINDAYSA ŞÜPHELENİN”

Kuyumcular odaları da daha önce yaptıkları açıklamalarda vatandaşları düşük ayarlı ve sahte altına karşı uyarmıştı. İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, piyasa fiyatının altında satılan altın için “O fiyatların altında satılıyorsa şüpheye düşmek gerek” demişti. Uzmanlar, altının ayarı ve ağırlığının mutlaka kontrol edilmesini ve alışverişin fatura karşılığında güvenilir kuyumculardan yapılmasını tavsiye ediyor.

EkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hasan baba dikkat hasan baba dikkat:
    Bu darphane yetkilileri milleti silktirmek içinmi bastırmış, güvenilir kuyumcudan almak ne demek, alınlarında yada tabelalarında güvenilirmi yazıypr 3 0 Yanıtla
  • emir2003 emir2003:
    Yuh ya! Bundaki amaç çeyrek takanı kandırmak mı? 0 0 Yanıtla
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