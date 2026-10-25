Lastik patladı, yolda kaldılar! Jandarma KPSS adaylarını son dakikada sınava yetiştirdi

Lastik patladı, yolda kaldılar! Jandarma KPSS adaylarını son dakikada sınava yetiştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa’nın Demirci ilçesinde KPSS Ortaöğretim sınavına girecekleri okula giderken otomobillerinin lastiği patlayan 3 aday yolda kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, adayları araçlarına alarak sınavın başlamasına 1 dakika kala Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi’ne ulaştırdı. Son anda binaya giren adaylar sınava katıldı.
Demirci’de sınava giderken yolda mahsur kalan 3 KPSS adayının imdadına jandarma yetişti. Zamanla yarışan ekipler, adayların sınavı kaçırmasını önledi.
ADAYLAR İÇİN SAHADA NÖBET TUTULDU
Demirci’de 5 farklı okulda yaklaşık bin 900 adayın katılımıyla yapılan KPSS Ortaöğretim oturumu öncesinde ilçe genelinde geniş kapsamlı önlemler alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; kimliğini unutan, yanlış okula giden ya da geç kalma riski bulunan adaylar için nöbet tuttu.
SINAVA KISA SÜRE KALA LASTİK PATLADI
Sınavın başlama saatine kısa süre kala, 3 adayın bulunduğu otomobilin lastiği seyir halindeyken patladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgede devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığına ait araç adrese yönlendirildi.
SON 1 DAKİKADA YETİŞTİLER
Adayları araçlarına alan jandarma personeli, sınavın başlamasına 1 dakika kala öğrencileri Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi’ne ulaştırdı. Ekiplerin yönlendirmesiyle binaya giren adaylar sınava son anda katıldı. İlçe merkezinde bazı adayların da sınav binalarına taksilerle son anda ulaştığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)