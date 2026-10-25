Lastik patladı, yolda kaldılar! Jandarma KPSS adaylarını son dakikada sınava yetiştirdi

Demirci’de sınava giderken yolda mahsur kalan 3 KPSS adayının imdadına jandarma yetişti. Zamanla yarışan ekipler, adayların sınavı kaçırmasını önledi.

ADAYLAR İÇİN SAHADA NÖBET TUTULDU

Demirci’de 5 farklı okulda yaklaşık bin 900 adayın katılımıyla yapılan KPSS Ortaöğretim oturumu öncesinde ilçe genelinde geniş kapsamlı önlemler alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; kimliğini unutan, yanlış okula giden ya da geç kalma riski bulunan adaylar için nöbet tuttu.

SINAVA KISA SÜRE KALA LASTİK PATLADI

Sınavın başlama saatine kısa süre kala, 3 adayın bulunduğu otomobilin lastiği seyir halindeyken patladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgede devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığına ait araç adrese yönlendirildi.

SON 1 DAKİKADA YETİŞTİLER

Adayları araçlarına alan jandarma personeli, sınavın başlamasına 1 dakika kala öğrencileri Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi’ne ulaştırdı. Ekiplerin yönlendirmesiyle binaya giren adaylar sınava son anda katıldı. İlçe merkezinde bazı adayların da sınav binalarına taksilerle son anda ulaştığı belirtildi.