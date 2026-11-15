Türkiye maçını kaçıran Lukaku, İtalya karşısında kadroda

Türkiye maçını kaçıran Lukaku, İtalya karşısında kadrodaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kalça sakatlığı yüzünden İzmir'deki Türkiye maçında oynayamayan Fenerbahçe'nin golcüsü Romelu Lukaku, ağrılarının geçmesiyle Belçika'nın İtalya karşısındaki UEFA Uluslar A Ligi son maçının kadrosuna girdi. Teknik direktör Mark van Bommel'in kadroya aldığı Belçikalı santrfor, bu sezon Fenerbahçe'de 16 resmi maçta 1 gol ve 3 asist üretti.
Fenerbahçe’nin Belçikalı santrforu Romelu Lukaku’nun sağlık durumuyla ilgili olumlu bir gelişme yaşandı.
TÜRKİYE MAÇINDA OYNAYAMAMIŞTI
Lukaku, UEFA Uluslar A Ligi’nde Türkiye ve İtalya maçları için Belçika Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağrılmıştı. Kamp sırasında antrenmanda kalçasından sakatlık geçiren tecrübeli futbolcu, bu nedenle İzmir’de oynanan Türkiye maçında forma giyememişti.
İTALYA MAÇI KADROSUNDA YER ALDI
Ancak ağrılarının geçmesiyle birlikte durum değişti. Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, golcüyü bugün Brüksel’deki Kral Baudouin Stadı’nda İtalya ile oynanan UEFA Uluslar A Ligi 6. ve son maçının kadrosuna dahil etti.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 16 resmi karşılaşmada görev alan Belçikalı golcü, bu maçlarda takımına 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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