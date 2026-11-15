Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için teklifi ortaya çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için teklifi ortaya çıktı

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Fenerbahçe\'nin Hakan Çalhanoğlu için teklifi ortaya çıktı
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6 yorum

Fenerbahçe, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 10 milyon Euro bonservis teklifi hazırladı. İtalyan futbolcu, Juventus'un teklifini reddederek sarı-lacivertli takıma sıcak bakıyor. Yıllık 11 milyon Euro ve kaptanlık rolü teklif edilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun ocak ayında transferi tamamlanması hedefleniyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu yerli ve yıldız bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. 

FENERBAHÇE'NİN İŞTAHI ARTTI

İtalya Serie A ekibi Inter ile 2027 yazında sona erecek sözleşmesini uzatma teklifine yanaşmayan 32 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istemesi, sarı-lacivertli yönetimin iştahını kabarttı.

10 MİLYON EURO MASADA

Inter'in sezon sonunda oyuncuyu bedelsiz kaybetme ihtimalini koz olarak kullanmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, transferi ocak ayında bitirmeyi hedefliyor. İtalyan kulübüne yaklaşık 10 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeli önermeye hazırlanan sarı-lacivertlilerin, milli futbolcuya ise yıllık 11 milyon Euro'dan 2,5 yıllık sözleşme ve takım kaptanlığı rolü teklif ettiği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için teklifi ortaya çıktı

JUVENTUS'U REDDETTİ, FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

İtalya'da Inter dışında başka bir takımda forma giymek istemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun, Serie A'nın bir diğer devi Juventus'tan gelen teklifi geri çevirdiği belirtildi. Kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakan deneyimli orta sahanın, Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu yanıt verdiği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu, 2026-27 sezonunda Inter formasıyla Serie A'da 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplam 13 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 gol kaydetti.

Okurların en beğendiği yorum

“BU FENER AKILLANMAZ”

Tüm yorumlar (6)
Hakan ÇalhanoğluMilli TakımFenerbahçeJuventusFutbolInterSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (6)

  • Murat Ustabasi Murat Ustabasi:
    BU FENER AKILLANMAZ 5 0
  • Hayat kısa kuşlar uçuyor null Hayat kısa kuşlar uçuyor null:
    fenerin parasına yazık bu arkadaşa verilecek parayı fakir fukaraya dağıtsınlar. 5 0
  • Ensari Alp Ensari Alp:
    33 yaşında geleceği yok fener iyice huzur evine döndü 4 0 Yanıtla
  • Mehmet yılmaz Mehmet yılmaz:
    inşallah doğru değildir aziz yıldırım gençlere yönelmesini tavsiye ederim. 2 0
  • ozgurinnyc ozgurinnyc:
    ohhh be Allah'tan fenere gidiyor 1 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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