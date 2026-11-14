Hava şehitleri, kazanın yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hava şehitleri, kazanın yıl dönümünde anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hava şehitleri, kazanın yıl dönümünde anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan sınırında 'C130' tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker, kazanın 1'inci yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen törenle anıldı.

GÜRCİSTAN- Azerbaycan sınırında 'C130' tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker, kazanın 1'inci yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen törenle anıldı.

Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Hava Şehitleri Anma Programı'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehitlerin aileleri ve yakınları katıldı. Programın sunuculuğunu kazada şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir üstlendi. Kandemir açılış konuşmasında, "20 şehidimiz görevleri kapsamında Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C-130 ulaştırma uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuştur. Sevdiklerimize son görevimizi yerine getirmek için geçen yıl Ankara'da 14 Kasım'da tören alanındaydık. Bugün yine aynı tarihte şehadetlerinin seneidevriyerlerinde bir araya geldik. Aziz şehitlerimizi sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Biz bir aileyiz, bizi bizden başkası anlayamaz. Hepinize gönülden sabırlar diliyorum. Bu anlamlı programı gerçekleştirmemize olanak sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a gönülden teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Törende şehit ailelerinin oturduğu masalarda şehitlerin fotoğrafları yer aldı. Programda şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunup, dua edildi. Ardından şehit askerlerin anılarından oluşan fotoğraf arşivinin gösterimi yapıldı. Şehitler anısına hazırlanan şiirler de okundu. Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın kızı Yağmur Yağız'ın, babası ve diğer şehitler anısına yazdığı şiiri okuması herkesi duygulandırdı. Tören sonunda Mansur Yavaş, şehitlerin ailelerine plaket takdim etti. Şehit aileleri, törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak: DHA
Yerel YönetimAzerbaycanSavunmaAnkaraGüncelSon Dakika

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti Gerçeği öğrenince inanamadı Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
17:16
Arda Güler’in yeni maaşı belli oldu Adeta servet kazanacak
Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak
16:59
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
16:26
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
16:09
Çobanlar Grubu’na Ankara’da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
Çobanlar Grubu'na Ankara'da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 17:33:22. #7.12#
SON DAKİKA: Hava şehitleri, kazanın yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android