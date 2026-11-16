TDSÜB bünyesine Azerbaycan ve Kazakistan'dan 4 üniversite katmayı planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TDSÜB bünyesine Azerbaycan ve Kazakistan'dan 4 üniversite katmayı planlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

TDSÜB'ün 6. toplantısı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar başkanlığında Ankara'da yapıldı. Toplantıda 2027 faaliyetleri ele alınırken Azerbaycan ve Kazakistan'dan 4 üniversitenin birliğe üyeliğinin gündeme alınacağı belirtildi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) öncülüğünde Türk dünyasındaki sanat ve müzik alanında eğitim veren üniversiteleri ve akademileri tek bir çatı altında toplamak amacıyla kurulan Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliğinin (TDSÜB) 6. toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü ve Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar başkanlığında gerçekleşti.

AA muhabirine konuşan Kaçar, 2023'te kurulan ve ilk toplantısını Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapan Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliğinin altıncı toplantısının Ankara'da düzenlendiğini bildirdi.

Toplantı öncesinde Türk dünyasının ezgilerinden oluşan bir konser verildiğini aktaran Kaçar, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi orkestrasının Anadolu, Trakya, Balkanlar ve Türk dünyasının farklı bölgelerinden eserleri seslendirdiğini söyledi.

Toplantıda birliğin yönerge ve yönetmeliğinin yanı sıra 2027'de gerçekleştirilecek faaliyetlerinin de ele alındığını belirten Kaçar, "Artık Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliğinin dünya çapında ses getirici bir pozisyon alması gerekiyor. Bunun için bu toplantıdaki gündem maddelerimiz kıymetli." dedi.

Gelecek sene Türk dünyasının genç yeteneklerini öne çıkaracak etkinlikler ve yarışmalar düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Kaçar, birliğe üye ülkelerin akademisyen ve sanatçılarının katılımıyla festivaller ve sempozyumlar yapma hedeflerinin de olduğunu anlattı. Kaçar, bu konuda TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ile Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiğini belirtti.

Birliğe 4 yeni üniversitenin katılması planlanıyor

Türk dünyasındaki sanat üniversiteleriyle etkileşimi artırmayı amaçladıklarını ifade eden Kaçar, 2027'de yapılması planlanan etkinliklerin önemli bölümüne Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Rektör Kaçar, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birliğe üye 7 üniversitenin müzik ve güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren tematik üniversiteler olduğunu söyledi.

Azerbaycan ve Kazakistan'dan 4 üniversitenin daha birliğe üyeliğinin toplantıda gündeme alınacağını açıklayan Kaçar, "Birlik gittikçe büyüyor. Büyüdükçe etkisi daha da artacak, iletişim daha da artmış olacak." dedi.

Kendi dönem başkanlığı sürecinde birliğin faaliyetlerinin hız kazanmasını hedeflediklerini kaydeden Kaçar, birliğin hem Türkiye hem de Türk dünyası ülkeleri açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'den "altın köprü" vurgusu

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, bu toplantıda en büyük amaçlarının Türk dünyası üniversitelerini bir araya getirmek olduğunu belirterek, "21. asra, 'Türk dünyasının asrı' diyorsak, gençlere çok güçlü bir destek vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Müzik ve sanat alanında kadro yetiştiren bu üniversitelerin Türk dünyasının geleceği için büyük bir platform oluşturduğuna dikkati çeken Raev, "Bu toplantımızda hocalarımızla üniversitelerimizin meselelerini ele alıp tartışacağız. Amacımız sadece kendi meselelerimizi değil, bütün Türk dünyasındaki eğitim meselelerini halletmek. Eğitim süreçleri ve değişim programları hakkında tartışarak üniversitelerimiz arasında altın bir köprü kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Raev, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlarımızın zirvesinde gençler hakkında önemli konuşmalar yapıldı. Gelecek nesillere kültürümüzü ve sanatımızı aktarmak, bunu korumak bizim için çok önemli. Gençler Türk dünyasının geleceğidir. Eğitim, kültür ve spor başta olmak üzere her alanda gençlere büyük önem vermeliyiz. '21. asır, Türk dünyasının asrı' diyorsak, gençlere çok güçlü bir destek vermeliyiz. Bu, ülkelerimizin en önemli politikasıdır."

Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği Başkan Yardımcısı ve Yunus Recebi Adına Özbek Milli Müzik Sanatı Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Eldor Shermanov ise birliğin 2023'te düzenlenen ilk toplantısından bugüne çok sayıda faydalı çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, öğrenci değişim programları, akademisyenlerin staj ve mesleki gelişim imkanları, çeşitli festivaller ve uluslararası yarışmalar gibi birçok alanda önemli faaliyetler yaptığını anlattı.

"2027 yılı için çok sayıda yeni projemiz ve hedefimiz bulunuyor"

Ülke liderlerinin öncülüğünde Türk devletleri arasındaki ilişkilerin son derece olumlu sonuçlar verdiği bu dönemde Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği olarak faaliyetlerini daha da genişletmeyi hedeflediklerini dile getiren Shermanov, "2027 yılı için çok sayıda yeni projemiz ve hedefimiz bulunuyor. Gelecek dönemde yalnızca üniversiteler arasında değil, öğrenciler ve akademisyenler arasında da birlikler oluşturmayı, birliğimize özel bir onur nişanı ihdas etmeyi ve özel bir müzik festivali düzenlemeyi gündemimize aldık." dedi.

Shermanov, Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliğinin gelecekte Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde çok önemli bir köprü görevi üstleneceğine inandığını söyledi.

Kaynak: AA
Kültür SanatKazakistanAzerbaycanEğitimGüncelAnkaraMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Denemek için ekti, sonuç şaşırttı Gramı 1400 liradan satılıyor Denemek için ekti, sonuç şaşırttı! Gramı 1400 liradan satılıyor
Türkiye’nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
13:29
Sergen Yalçın’a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı
Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?
13:24
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:01
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
11:58
Konya’da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Konya'da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 13:55:57. #.0.2#
SON DAKİKA: TDSÜB bünyesine Azerbaycan ve Kazakistan'dan 4 üniversite katmayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android