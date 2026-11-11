Kütahya'da Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü iki ülke bayrağı göndere çekilerek kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya'da Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü iki ülke bayrağı göndere çekilerek kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya\'da Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü iki ülke bayrağı göndere çekilerek kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kütahya'da Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü dolayısıyla iki ülke bayrağı göndere çekilerek yan yana dalgalandırıldı. Temsilciler bayrağın bağımsızlık ve özgürlüğü temsil ettiğini, iki ülke kardeşliğinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Kütahya'da, Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye bayrakları göndere çekilerek yan yana dalgalandırıldı.

Programda konuşan Kütahya Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlqar İdrisov, Azerbaycan Devlet Bayrağı'nın bağımsızlığın, milli kimliğin, özgürlüğün ve milli birliğin en önemli sembollerinden biri olduğunu söyledi. Bayrağın Azerbaycan halkı için taşıdığı tarihi ve manevi değere dikkat çeken İdrisov, bu kutsal değerin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

DPÜ Harı Bülbül Topluluğu Başkanı Ozan Rıza Özgüden ve Başkan Yardımcısı Daşgın Balakişiyev de yaptıkları konuşmalarda, Azerbaycan bayrağının bağımsızlık ve özgürlüğü temsil ettiğini belirterek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarına dikkat çekti.

Programda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret edilerek, "Bir millet, iki devlet" anlayışının ortak tarih, ortak değerler ve gönül birliğinin en güçlü ifadesi olduğu vurgulandı. Etkinlik, "Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye" mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKültür SanatSivil ToplumAzerbaycanKütahyaGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı
Kanada’da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir Kanada'da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir
Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü
Suudi Arabistan resmen onayladı Türkiye ile tarihi anlaşma Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
Altında dengeler değişti Fed’den piyasaları sarsan mesaj Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj
Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
10:04
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Değeri tam 110 milyon euro
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:36
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
09:07
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
08:09
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 10:13:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Kütahya'da Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü iki ülke bayrağı göndere çekilerek kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android