Karabağ Zaferi Kars\'ta Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla kutlandı

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Karabağ Zaferi, Kars'ta düzenlenen yürüyüş ve etkinliklerle kutlandı. Kars Valiliği önünden başlayan yürüyüşe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk ve Azerbaycan bayraklarının taşındığı kutlamalarda, "İki devlet, bir millet" vurgusu yapıldı.

Karabağ Zaferi dolayısıyla Kars Valiliği ve Kars Belediyesi öncülüğünde, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora İşleri Devlet Komitesi, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu ve Türkiye Azerbaycan Dernekler Federasyonu tarafından kutlama yürüyüşü düzenlendi.

Kars Valiliği önünde başlayan yürüyüşe Kars Valisi Ziya Polat, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Azerbaycan Kars Başkonsolos Yardımcısı Eldar Mammadov, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

TÜRK VE AZERBAYCAN BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER

Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan katılımcılar, Kars Valiliği önünden hareket ederek Karadağ Caddesi ve Atatürk Caddesi boyunca yürüdü. Yürüyüş, Kars Bedesteni önünde sona erdi.

Burada Kafkas Halk Oyunları ekiplerinin ve havai fişek gösterisinin yapıldığı kutlama yürüyüşünde 'İki devlet bir millet' vurgusu yapılarak, Karabağ Zaferinin Türk ve Azerbaycan'ın birlik, beraberlik ve kardeşliğinin simgesi haline geldiği dile getirildi.

BAŞKAN SENGER: KARABAĞ İLELEBET TÜRK YURDU OLARAK KALACAK

Sık sık 'Karabağ Azerbaycan'dır' sloganları da atılan yürüyüş sonunda, gazetecilere açıklamada bulunan Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Karabağ'ın 44 günlük vatan savaşı sonrası sonsuza kadar bir Türk yurdu haline geldiğini söyledi.

Karabağ Savaşında şehit olanları saygı ve rahmetle andıklarını da belirten Başkan Senger şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünü, yani 44 günlük savaş sonucunda vatan toprağına katılan Karabağ Zaferinin yıldönümüdür. Allah'a şükürler olsun ki Karabağ artık bir Türk yurdudur ve sonsuza kadar da bir Türk yurdu olarak kalacaktır. Tabii biz gençlik dönemlerimizde biraz önce de gençler slogan attılar. "Karabağ Türk'tür, Türk kalacak" sloganlarıyla bu yaşımıza geldik. ve şükürler olsun ki Allah bize bu günleri de gösterdi ve Karabağ artık bir Türk yurdudur ve ilelebet de Türk yurdu olarak kalmaya devam edecek. Bu savaş sonucunda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bu vesileyle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin de bu kutlu gününü tebrik ediyoruz."

VALİ POLAT: 'İKİ DEVLET, BİR MİLLET' ANLAYIŞIYLA AYNI YOLDA, KOL KOLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kars Valisi Ziya Polat'ta açıklamasında Azerbaycan ile Türkiye'nin 'Biz iki devlet, bir millet' anlayışıyla aynı yolda, kol kola yürümeye devam edeceğini söyledi.

Azerbaycan'ın Zafer Gününü kutladığını da konuşmasında belirten Vali Polat şöyle dedi:

"Zafer Günü'nün 6. yıl dönümünde tabii öncelikle tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum. Karabağ içimizde hep bir acı olarak kalmıştı. Çok şükür devletimizin sayesinde, Cumhurbaşkanımızın sayesinde Karabağ gerçek sahibine, Türk yurdu olmaya 6 yıl önce başladı biliyorsunuz. Rabb'im o savaşta can veren yiğitlerimize rahmet eylesin. Biz bu topraklarda çok can verdik. Gerektiğinde de can vermeye devam edeceğiz. Biz 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla aynı yolda, kol kola yürümeye, daha da sıkı bağlarla yürümeye devam edeceğiz. Selam olsun buradan Azerbaycan'daki gardaşlarımıza. Zafer günleri, zafer günümüz kutlu olsun."

Zafer Yürüyüşüne; Kars Valisi Ziya Polat, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Cumhuriyet Baş Savcısı Mehmet Çepni, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Coşkun, Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, Azerbaycan Kars Konsolosu Eldar Mammadov, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, Yeni Parti Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, MHP Kars İl Başkanı Ali Okyay, İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan katıldı.