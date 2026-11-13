Bilecik\'te şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Ongan için mevlit okutuldu

Bilecik'te, geçen yıl Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın, şehadetinin 1'inci yılı dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Osmangazi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, şehidin babası Ali Ongan, annesi Hatice Ongan ve kız kardeşi Ayşe Ongan, taziyeleri kabul etti.

Mevlit okutulmasıyla devam eden program, Ongan ve tüm şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.