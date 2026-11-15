KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünde Erhürman resepsiyonda konukları ağırladı - Son Dakika
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KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünde Erhürman resepsiyonda konukları ağırladı

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi. Türkiye'den siyasi parti temsilcileri ve Azerbaycan'dan askeri yetkililerin katıldığı resepsiyonda Erhürman, Türk Yıldızları ekibine anı plaketi takdim etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Türkiye'den gelen siyasi parti temsilcileri ve heyetler, gaziler ve aileleri ile Azerbaycan'dan askeri yetkililer yer aldı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve eşi, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eşi, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin ve eşi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir ve eşi, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri, sivil ve askeri erkan, kurum, kuruluş, siyasi parti ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar da resepsiyona katıldı.

Resepsiyon öncesinde, kutlamalar kapsamında Girne'de gösteri uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetlerinin Türk Yıldızları akrobasi ekibi pilotları, Cumhurbaşkanı Erhürman'a uçakların yer aldığı bir tablo hediye etti. Cumhurbaşkanı Erhürman da ekibe anı plaketi takdim etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "El eleyiz, yürek yüreğiyiz, gönül gönüleyiz. Hep de böyle olacak, buna güvenimiz sonsuz. Hep birlikte ileriye yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erhürman, resepsiyona katılanlara teşekkür ederek, "İyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. Hepimizin bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

Resepsiyon, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın müzik dinletisiyle sona erdi.???????

Kaynak: AA
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