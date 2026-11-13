COP31'deki Sıfır Atık-Haydar Aliyev standına Aliyeva ve Alekberov konuk oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

COP31'deki Sıfır Atık-Haydar Aliyev standına Aliyeva ve Alekberov konuk oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
COP31\'deki Sıfır Atık-Haydar Aliyev standına Aliyeva ve Alekberov konuk oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Leyla Aliyeva ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Anar Alekberov, Antalya'da COP31 kapsamındaki Sıfır Atık-Haydar Aliyev Vakfı ortak standına geldi. Ziyarete Bakan Yardımcısı Burak Demiralp de katıldı, stantta iki vakfın sıfır atık çalışmaları anlatılıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyeva ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Anar Alekberov, Antalya'da COP31 alanındaki Sıfır Atık Vakfı- Haydar Aliyev Vakfı Ortak Standı'nı ziyaret etti.

COP31 kapsamında Antalya'da gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Haydar Aliyev Vakfı İcra Direktörü Anar Alekberov ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyeva, Yeşil Alan'da bulunan Sıfır Atık Vakfı-Haydar Aliyev Vakfı Ortak Standı'nı ziyaret etti. Ziyarette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp de yer aldı.

ORTAK STANTTA NELER TANITILIYOR

Yeşil Alan'daki Sıfır Atık Hub içerisinde yer alan ortak stantta, iki vakfın tarihçesi, kurumsal çalışmaları ve hayata geçirdiği projeler tanıtılıyor. Karşılama bankosu, dijital kiosklar, LED ekranlar, sergi alanları ve interaktif deneyimlerin bulunduğu stantta, iki kurumun sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı YardımcısıLeyla AliyevaHaydar AliyevAzerbaycanDiplomasiAntalyaGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Eski basın danışmanı Emre Olur’a Peker cephesinden kesin mesaj Eski basın danışmanı Emre Olur'a Peker cephesinden kesin mesaj
Koltuğu 24 saat geçmeden doldu İşte Kırmızı Şeytanlar’ın yeni hocası Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası
Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi’nde kıldı, ardından Kapalıçarşı’ya geçti Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı, ardından Kapalıçarşı'ya geçti
Trabzon’da bir garip İsrail protestosu Akademisyen kendini vinçten sarkıttı Trabzon'da bir garip İsrail protestosu! Akademisyen kendini vinçten sarkıttı
Ecevit’in davetiyle CHP’ye katılmıştı 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi
TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü
Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini Fatih Terim’in sözleriyle yaktı Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini Fatih Terim'in sözleriyle yaktı
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Alışverişte yeni dönem Kimse sizi buna zorlayamayacak Alışverişte yeni dönem! Kimse sizi buna zorlayamayacak
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
18:19
ABD’de 8 kişinin öldüğü facia kamerada
ABD'de 8 kişinin öldüğü facia kamerada
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
18:07
Bilal Erdoğan’a sevgi seli Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
17:43
Restoranda 83 bin TL’lik hesap: Fatih Terim’in ödeme yöntemi konuşuluyor
Restoranda 83 bin TL'lik hesap: Fatih Terim'in ödeme yöntemi konuşuluyor
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
17:17
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
15:29
Trabzon’da bir garip İsrail protestosu Akademisyen kendini vinçten sarkıttı
Trabzon'da bir garip İsrail protestosu! Akademisyen kendini vinçten sarkıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 18:40:29. #.0.2#
SON DAKİKA: COP31'deki Sıfır Atık-Haydar Aliyev standına Aliyeva ve Alekberov konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android