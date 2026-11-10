Bayburt’ta ‘Azerbaycan Zafer Günü’ coşkuyla kutlandı

Bayburt Üniversitesinde, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü dolayısıyla Uluslararası Öğrenci Topluluğu ile Akademik Düşünce, Eğitim ve Medeniyet (ADEM) Topluluğunun iş birliğinde program düzenlendi. Kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı etkinlikte, Karabağ Zaferi'nin tarihi önemi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ele alındı.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, Doç. Dr. Ramin Sadık, 'Zafere Giden Yol' başlıklı sunumuyla Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ne uzanan sürecini anlattı. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Uğur Doğan yönetimindeki koro tarafından türküler söylendi, öğrencilerin halk oyunları gösterileri sahnelendi.

Programda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ortak tarih, kültürel bağlar ve dayanışma ruhu vurgulanırken, Vali Mustafa Eldivan da Azerbaycan Zafer Günü'nü kutlayarak Karabağ Zaferi'nde hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı.