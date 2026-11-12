Eylül Öztürk estetik için 100 bin dolar harcadı! Son halini paylaştı

sade vatandaş:

para var huzur var eşimi sabah gaziosmanpaşa fizik tedavi merkezine götürdüm tedavi için altı ay sonrasına gün verdiler fizik tedavi için oraya giden herkese aylar sonrasına gün veriliyor boyun fıtığı var yalancı yalaka troller sağlıkta çağ atladık diyorlar tedavi olmak için paran olacak özele gideceksin başka çaren yok

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