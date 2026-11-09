Temizlik görevlisinin ameliyata girdiği iddiasına soruşturma başlatıldı

Giresun Özel Ada Hastanesi, bu kez tıbbi eğitimi ve sağlık personeli olarak çalışma yetkisi bulunmadığı öne sürülen bir kişinin ameliyatlara katıldığı iddiasıyla gündeme geldi.

"UZUN SÜREDİR AMELİYATLARA GİRİYOR" İDDİASI

İddiaya göre, hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen kişi, uzun süredir ameliyatlara girerek hastalara doktor ve ameliyat hemşiresi gibi müdahalede bulunuyordu. Söz konusu kişinin görev tanımının dışında işlemler yaptığı, hasta kayıtlarında ise başka sağlık çalışanlarının isimlerinin kullanıldığı ileri sürüldü.

TANITIM VİDEOLARINA YANSIDI, CİMER’E ŞİKAYET EDİLDİ

İddialara konu olan görüntülerin, hastanenin tanıtım amacıyla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda yer aldığı belirtildi. Görüntüleri izleyen bir vatandaşın, söz konusu kişinin hastanedeki fotoğraf ve video kayıtlarını da başvurusuna ekleyerek CİMER’e şikayette bulunduğu öğrenildi.

Başvurunun ardından Giresun İl Sağlık Müdürlüğünün iddialarla ilgili tespitlerde bulunduğu ve soruşturma başlattığı bildirildi.

DAHA ÖNCE DE KALP KRİZİ İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Aynı hastane, daha önce kalp krizi şüphesiyle acil servise başvuran Salih Aydın’ın taburcu edilmesinin ardından dakikalar içinde fenalaşarak kalbinin durduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

Hasta yakınlarının iddiasına göre, hastaneden ayrıldıktan kısa süre sonra aracında fenalaşan Aydın’ın kalbi durmuş, Aydın aynı hastaneye bu kez “kırmızı kod” ile yeniden getirilmişti. Hastaya elektroşok ve kalp masajı uygulanmış, ardından acil anjiyo yapılarak stent takılmış ve Aydın yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

BAKANLIKTAN SORUŞTURMA İZNİ ÇIKMIŞTI

Aile, ilk başvuruda yapılan değerlendirme ve müdahalenin yetersiz olduğunu öne sürerek yetkili kurumlara başvurmuştu. Başvuru üzerine Sağlık Bakanlığınca yürütülen ön inceleme kapsamında hazırlanan dosya, Sağlık Meslek Mensupları Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından değerlendirilmişti.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25 Şubat 2026 tarihli yazısında, ön inceleme sonucunda ilgili sağlık meslek mensubu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildiği ve kararın gereğinin yerine getirilmesi için Giresun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiği bildirilmişti.