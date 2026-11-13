Sarıyer'de gece yarısı feci kaza: Üniversite öğrencisi genç kız bina boşluğuna düştü - Son Dakika
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Sarıyer'de gece yarısı feci kaza: Üniversite öğrencisi genç kız bina boşluğuna düştü

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Sarıyer\'de gece yarısı feci kaza: Üniversite öğrencisi genç kız bina boşluğuna düştü
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Sarıyer\'de gece yarısı feci kaza: Üniversite öğrencisi genç kız bina boşluğuna düştü
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Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında evine dönen 22 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Öyküm Naz S., yoldaki çamurdan kaçmak için duvarın kenarından yürümek isterken dengesini kaybetti ve bina boşluğuna düştü. Okmeydanı Şehir Hastanesi'nde ameliyat edilen genç kızın yoğun bakımda hayati tehlikesi sürüyor. Polis soruşturma başlattı.

Doğan Can CESUR-Mehmet Kaan KURT/ İSTANBUL – Sarıyer'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Öyküm Naz S. (22), evinin önünde çamura basmamak için duvar kenarına adım atarken dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü. Ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Öyküm Naz S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

BALIK RESTORANINDAN EVİNE DÖNÜYORDU

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Rumeli Hisarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Öyküm Naz S., arkadaşlarıyla bir balık restoranında yemek yedikten sonra evine gitmek üzere ayrıldı. Evinin önüne gelen Öyküm Naz S., yerdeki çamura basmamak için duvar kenarına adım attı. Bu sırada dengesini kaybeden Öyküm Naz S., bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

AMELİYATA ALINDI, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Öyküm Naz S., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından ameliyata alınan Öyküm Naz S.'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Şehir HastanesiOkmeydanıAmeliyatİstanbul3. SayfaSarıyerGüncelRumeliPolisKazaSon Dakika

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