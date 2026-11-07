Osimhen'in sakatlığı sonrası o görüntüler ortaya çıktı! Taraftarlar tepkili - Son Dakika
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Osimhen'in sakatlığı sonrası o görüntüler ortaya çıktı! Taraftarlar tepkili

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Osimhen\'in sakatlığı sonrası o görüntüler ortaya çıktı! Taraftarlar tepkili
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in ameliyat olacağının açıklanması, Stuttgart maçında yaşanan bir pozisyonu yeniden akıllara getirdi. Nijeryalı futbolcunun RAMS Park'ta ayağının kayarak yere düştüğü anları hatırlatan sarı-kırmızılı taraftarlar, stadyumun zeminine tepki gösterdi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlık yaşayan Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı golcünün yapılan MR tetkiklerinde sol dizinde serbest fragman tespit edildiğini duyurdu. Amedspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan yıldız futbolcunun yarın ameliyat olacağı açıklandı.

STUTTGART MAÇINDAKİ O POZİSYON YENİDEN HATIRLANDI

Osimhen'in ameliyat edileceğinin duyurulmasının ardından Stuttgart karşılaşmasında yaşanan bir pozisyon yeniden dikkat çekti. Kendi yarı sahasından topla birlikte hücuma çıkan Nijeryalı yıldız, orta sahada ayağının kayması sonucu yere düşmüştü. Bir süre yerde kalan Osimhen, daha sonra ayağa kalkarak mücadeleye devam etmişti. Yıldız futbolcunun yaşadığı bu anlar, sakatlık haberinin ardından taraftarların yeniden üzerinde durduğu görüntüler arasında yer aldı.

GALATASARAY TARAFTARINDAN ZEMİN TEPKİSİ

Stuttgart maçındaki pozisyonun yeniden hatırlanmasıyla birlikte Galatasaray taraftarları, RAMS Park'ın zeminini eleştirdi. Osimhen'in ayağının kayarak yere düşmesine dikkat çeken sarı-kırmızılı futbolseverler, stadyum zemininin futbolcular açısından risk oluşturabileceğini savundu. Taraftarlar, zeminin durumuyla ilgili kulüp yönetimine yönelik eleştirilerini de dile getirdi.

SAKATLIĞIN ZEMİNDEN KAYNAKLANDIĞI KESİNLEŞMEDİ

Taraftarların tepkisine neden olan görüntülerde Osimhen'in ayağının kaydığı görülse de yıldız futbolcunun dizindeki sakatlığın doğrudan bu pozisyondan veya stadyum zemininden kaynaklandığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Galatasaray'ın açıkladığı sağlık raporunda ise futbolcunun sol dizinde serbest fragman tespit edildiği belirtildi.

Osimhen'in sakatlığı sonrası o görüntüler ortaya çıktı! Taraftarlar tepkili
Osimhen'in sakatlığı sonrası o görüntüler ortaya çıktı! Taraftarlar tepkili
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