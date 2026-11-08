Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Aydın, ameliyat iddiasını Bakan Memişoğlu'na iletti - Son Dakika
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Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Aydın, ameliyat iddiasını Bakan Memişoğlu'na iletti

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Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Aydın, ameliyat iddiasını Bakan Memişoğlu\'na iletti
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Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Aydın, ameliyat iddiasını Bakan Memişoğlu\'na iletti
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Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Aydın, temizlik görevlisinin Özel Ada Hastanesi'nde ameliyatlara katıldığı iddiasını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ilettiğini söyledi. Aydın, Bakan'ın Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne talimat verdiğini belirterek hastanenin kapatılmasını istedi.

Haber: Batuhan Dükel

(GİRESUN)Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın, Özel Ada Hastanesi'nde temizlik görevlisinin ameliyatlara girdiği iddiasını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na bizzat ilettiğini, Bakan'ın Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne talimat verdiğini söyledi. Aydın, "Bizim talebimiz bu hastanenin kapatılmasıdır" dedi.

Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın ve avukatı Ertuğrul Genç, Özel Ada Hastanesi'nde temizlik görevlisi olduğu öne sürülen kişinin yetkisiz biçimde ameliyatlara katıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yaklaşık 3-4 ay önce kendilerine ihbarlar geldiğini, ancak yeterli delile ulaşamadıkları için açıklama yapmadıklarını belirten Aydın, hastaneden, vatandaşlardan ve hasta yakınlarından bilgi aldıklarını söyledi. Aydın, "Bunun neticesinde Sayın Sağlık Bakanımıza ulaştık. Sayın Sağlık Bakanımıza bizzat ben durumu ilettim" dedi.

Bakan Memişoğlu'nun Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne talimat verdiğini aktaran Aydın, Bakan'a teşekkür ederek, "Bizim talebimiz bu hastanenin kapatılmasıdır" ifadelerini kullandı.

"BU KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

Avukat Ertuğrul Genç de söz konusu kişinin uzun yıllardır ameliyatlara girdiğini iddia etti. Görüntülerin hastanenin, ameliyatı yapan doktorun ve kişinin kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını belirten Genç, "Çok vahim bir durum, bu kabul edilemez" dedi.

Kişinin hangi ameliyatlara katıldığının ve bu ameliyatların sonuçlarının araştırılmasını isteyen Genç, mağduriyet yaşayan vatandaşlara savcılığa ve Sağlık Bakanlığına başvurma çağrısında bulundu.

PARA TRANSFERİ, İMAR VE HİJYEN İDDİALARI

Hastaneyle ilgili başka iddialarda da bulunan Genç, hastane ve ortakları tarafından Giresun Belediyesine milyonlarca lira aktarıldığını, bu işlemlerin gerekçesini sorduklarında belediyenin "ticari sır" yanıtını verdiğini ileri sürdü. Genç, para transferi ve imar mevzuatına aykırılık iddialarını savcılığa ilettiklerini aktardı.

Hastanenin yangın yönetmeliğine uygun olmadığı yönünde İl Sağlık Müdürlüğüne başvurduklarını söyleyen Genç, daha sonra yapılan tadilat sırasında sağlık hizmetinin sürdüğünü ve yeniden kullanılacak bebek kuvözlerinin toz ve kir içinde bırakıldığını iddia etti.

Kaynak: ANKA
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