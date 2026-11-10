Milli futbolcu Yusuf Sarı ameliyat oldu

Gösterdiği performansla Süper Lig'de adından söz ettiren milli futbolcu Yusuf Sarı, liglere verilen milli arada bıçak altına yattı.

YUSUF SARI'YA SOL DİZİNDEN OPERASYON

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Sarı, sol dizinden ameliyat edildi. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin "Futbolcumuz Yusuf Sarı, Acıbadem Maslak Hastanesinde ameliyat edildi. Sol diz artroskopi menisküsü ameliyatı yapılan oyuncumuza 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sahalara en kısa sürede sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

A MİLLİ TAKIM'DA 6 KEZ OYNADI

Yusuf Sarı, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi. Deneyimli oyuncu, milli takım formasını ise 6 kez giymeyi başardı.