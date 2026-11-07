Elazığ’da Lösemi hastası Hamza’ya doğum günü sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ’da Lösemi hastası Hamza’ya doğum günü sürprizi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Elazığ’da Lösemi hastası Hamza’ya doğum günü sürprizi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Elazığ’da Lösemi hastası Hamza’ya doğum günü sürprizi
Haber Videosu

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Hamza’ya evinde müzikli doğum günü sürprizi yaptı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Hamza'ya evinde müzikli doğum günü sürprizi yaptı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "İyilik Var" projesi ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Hamza Demirelli'yi evinde ziyaret etti. Ziyarete katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Demirelli'nin yeni yaşını tebrik etti. Ziyarette 7 yaşına giren Hamza Demirelli için doğum günü pastası kesildi. Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmen ve öğrencileri de ailenin evinin kapısında ve ev içinde müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 yıldır lösemi tedavisi gören oğlunun 7. yaş gününü tebrik eden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, proje çalışanlarına ve Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ile öğrencilerine teşekkür eden Baba Gıyasettin Demirelli, " Oğlum Hamza yaklaşık 2 yıldır lösemi tedavisi görüyor. Bugün 7 yaşına girdi, doğum gününü tebrik ediyorum. İyi ki doğdu, iyi ki hayatımızda var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, 'İyilik Var' projesinde emeği geçenlere, hocalarımıza, Güzel Sanatlar Lisesi müdürümüze ve gelen öğrencilere bu güzel katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz oldu" diye konuştu.

Lösemi hastası Hamza Demirelli ise " Çok güzeldi, çok eğlendim" dedi.

Projede yer almaktan gurur duyduklarını belirten Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencisi Enes Salim Avcu da " Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'İyilik Var' projesi kapsamında, bugün burada Hamza kardeşimizin doğum gününü kutlamak için toplandık. Ben ve arkadaşlarım adına konuşacak olursam; bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz, projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Bizlerin bugün burada bulunmasına vesile olan ve desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Doğum GünüLösemiLösemiElazığYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
Kış yüzünü gösterdi 4 ilde lapa lapa kar yağdı Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi Cesetleri yan yana dizmiş 8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Motorine indirim geldi İşte güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
10:50
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
10:40
Archie Brown’dan Galatasaray taraftarına olay şart
Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
10:19
Kişi başı 500 bin TL Amedspor’un gecesine ünlü isimler akın etti
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
10:08
Sergen Yalçın’ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor
10:07
Kar fena bastıracak Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı
Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
09:54
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 10:52:28. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ’da Lösemi hastası Hamza’ya doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android