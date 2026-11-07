Elazığ’da Lösemi hastası Hamza’ya doğum günü sürprizi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Hamza'ya evinde müzikli doğum günü sürprizi yaptı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "İyilik Var" projesi ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Hamza Demirelli'yi evinde ziyaret etti. Ziyarete katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Demirelli'nin yeni yaşını tebrik etti. Ziyarette 7 yaşına giren Hamza Demirelli için doğum günü pastası kesildi. Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmen ve öğrencileri de ailenin evinin kapısında ve ev içinde müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 yıldır lösemi tedavisi gören oğlunun 7. yaş gününü tebrik eden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, proje çalışanlarına ve Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ile öğrencilerine teşekkür eden Baba Gıyasettin Demirelli, " Oğlum Hamza yaklaşık 2 yıldır lösemi tedavisi görüyor. Bugün 7 yaşına girdi, doğum gününü tebrik ediyorum. İyi ki doğdu, iyi ki hayatımızda var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, 'İyilik Var' projesinde emeği geçenlere, hocalarımıza, Güzel Sanatlar Lisesi müdürümüze ve gelen öğrencilere bu güzel katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz oldu" diye konuştu.

Lösemi hastası Hamza Demirelli ise " Çok güzeldi, çok eğlendim" dedi.

Projede yer almaktan gurur duyduklarını belirten Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencisi Enes Salim Avcu da " Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'İyilik Var' projesi kapsamında, bugün burada Hamza kardeşimizin doğum gününü kutlamak için toplandık. Ben ve arkadaşlarım adına konuşacak olursam; bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz, projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Bizlerin bugün burada bulunmasına vesile olan ve desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.