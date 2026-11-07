Elazığ Keban\'da Müftülüğün buluşmasında Doç. Dr. Öztürk ilim ve hikmeti anlattı

Elazığ Keban'da Müftülüğün buluşmasında Doç. Dr. Öztürk ilim ve hikmeti anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban İlçe Müftülüğünce düzenlenen 'İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları'nda Doç. Dr. Mehmet Öztürk, 'İlim, irfan ve hikmet ekseni' konusunda bilgi verdi. Keban Müftüsü Samet Çiçen, Öztürk'e katılımından dolayı teşekkür etti.
Elazığ'ın Keban İlçe Müftülüğünce "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı yapıldı.
Yusuf Ziya Paşa Camisi Külliyesi Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Öztürk, katılımcılara "İlim, irfan ve hikmet ekseni" konusunda bilgi verdi.
Keban Müftüsü Samet Çiçen, Doç. Dr. Öztürk'e programa katılımından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA
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