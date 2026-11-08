Meteoroloji 8-11 Kasım için Elazığ\'a zirai don uyarısı yaptı, kentte kar etkili oldu

ELAZIĞ kent merkezi ile bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen kar yağışı, kent merkezi ve bazı ilçelerde etkisini gösterdi. Çevreyi kısa süreliğine beyaza bürünürken, park halindeki araçların üzeri ve yolların bazı bölümleri karla kaplandı.

ZİRAİ DON UYARISI

Diğer yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine; göre, bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına beklenirken, 8-11 Kasım tarihleri arasında zirai don riskine karşı uyarı yapıldı.