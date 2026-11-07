Elazığ\'da evden yükselen duman panik yarattı, itfaiye tadilat ateşini tespit etti

Elazığ'da bir evden yükselen dumanlar nedeniyle yapılan yangın ihbarı ekipleri alarm durumuna geçirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, dumanın tadilat yapan işçilerin yaktığı ateşten kaynaklandığını belirledi.

Elazığ'da bir mahallede yaşanan olay, kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, tadilat çalışması devam eden müstakil bir evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, yangın çıktığı düşüncesiyle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede yaptıkları incelemede herhangi bir yangın durumunun olmadığını tespit etti. Yükselen dumanların, evde tadilat çalışması yürüten işçilerin ısınmak amacıyla yaktığı ateşten kaynaklandığı anlaşıldı.