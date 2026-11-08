Meteoroloji Elazığ\'ın yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısında bulundu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'ın yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde (1500 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Bölge genelinde Pazar gece saatlerinden, Çarşamba öğlen saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvette zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.