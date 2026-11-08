Meteoroloji Elazığ'ın yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji Elazığ'ın yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısında bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Elazığ\'ın yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısında bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'ın 1500 metre ve üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ile yer yer kar ihtimaline dikkat çekti. Pazar gecesinden Çarşamba öğlene kadar zirai don riski bulunduğundan üretici ve çiftçiler ile vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'ın yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde (1500 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Bölge genelinde Pazar gece saatlerinden, Çarşamba öğlen saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvette zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
GüncelElazığYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum’da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor Bodrum'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor
İpek Yolu’nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü İpek Yolu'nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor Sevenlerinden dua istendi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
11:10
Kars’ta kış manzarası Sarıçam ormanları beyaza büründü
Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü
11:07
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber Yılmaz Erdoğan açıkladı
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber! Yılmaz Erdoğan açıkladı
10:51
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
10:46
Suudi Arabistan’da füze alarmı Riyad’a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
09:45
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı O anlar kamerada
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 11:22:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Meteoroloji Elazığ'ın yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android