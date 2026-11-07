Ağıralioğlu Elazığ'da esnafı ziyaret etti ve kent sorunlarına çözüm sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağıralioğlu Elazığ'da esnafı ziyaret etti ve kent sorunlarına çözüm sözü verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağıralioğlu Elazığ\'da esnafı ziyaret etti ve kent sorunlarına çözüm sözü verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Elazığ'da basın mensuplarıyla görüşerek kent sorunlarına çözüm üretmek için çalışacaklarını söyledi. Ağıralioğlu, il yönetimi ve belediyeyi ziyaret edeceğini belirttikten sonra Gazi Caddesi'nde esnafla bir araya geldi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Elazığ'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ağıralioğlu, kentteki özel bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Elazığ'daki programları kapsamında il yönetimi ve belediyeyi ziyaret edeceğini, esnafla da bir araya geleceğini söyledi.

Kentteki sorunların tespit edilmesi ve çözülmesi için çalışma yürüteceklerini anlatan Ağıralioğlu, ziyaretlerde vatandaşların çözüm beklediği konuları hükümetin gündemine taşımaya çalıştıklarını belirtti.

Yavuz Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Gece gündüz yollardayız. Önümüzdeki seçim artık ufukta. Seçim yaklaşınca, sandık ufukta görününce daha önce duyarlı olmadıkları sorunları daha çok duyabiliyorlar."

Partilerinin, ülkenin sorunlarına çözüm üretmek için hazırlandığını dile getiren Ağıralioğlu, "Bu hassasiyetle il il geziyoruz. Önümüzdeki dönem bulduğumuzdan daha iyisini bırakmak zorunda olduğumuz gençlerimiz içindir gayretlerimiz. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, daha sonra Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA
Yavuz AğıralioğluPolitikaElazığGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Babasının kartını patlattı Harcadığı para servet değerinde Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
15:14
7 maçtır kazanamıyorlardı Süper Lig’de bir ayrılık daha
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha
14:53
Osimhen için olay iddia Ülkesinde “vatan haini“ ilan edilebilir
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir
14:52
Gençler karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor “Ayağımı küçültün“ diyen bile var
Gençler karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor! "Ayağımı küçültün" diyen bile var
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:14
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
13:38
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 15:27:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu Elazığ'da esnafı ziyaret etti ve kent sorunlarına çözüm sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android