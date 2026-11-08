Kışlık bakımı ertelemenin bedeli ağır: Antifriz konmayan araçta motor tamiri 60 bin lirayı buluyor - Son Dakika
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Kışlık bakımı ertelemenin bedeli ağır: Antifriz konmayan araçta motor tamiri 60 bin lirayı buluyor

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Kışlık bakımı ertelemenin bedeli ağır: Antifriz konmayan araçta motor tamiri 60 bin lirayı buluyor
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Kışlık bakımı ertelemenin bedeli ağır: Antifriz konmayan araçta motor tamiri 60 bin lirayı buluyor
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Elazığ'da sanayide çalışan oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, soğuk havalar öncesi sürücüleri antifriz konusunda uyardı. Rengine göre 700 ile bin lira arasında değişen antifrizin konmaması halinde suyun donabileceğini anlatan usta, motor bloğunun sökülüp onarılmasının yaklaşık 60 bin liraya çıktığını belirtti.

Elazığ'da oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, havaların soğumasıyla birlikte aracı olan sürücülere seslenerek, bin liralık antifrizden kaçıp 60 bin liralık masrafa girmemeleri çağrısında bulundu.

Kış aylarında araçlarda donma olaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte sürücüler, araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Müşterilerin taleplerine yetişmeye çalışan sanayi esnafı, vatandaşları kışlık bakım konusunda uyardı. Şu anda antifrizin bin lira olduğunu aktaran oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, bakımı yapılmadığı zaman vatandaşların yaklaşık 60 bin liralık masrafla karşılaşabileceğini dile getirdi.

ANTİFRİZİN FİYATI RENGİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Kışlık bakım olarak antifriz, akü ve yağ bakımına bakıldığının altını çizen oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, "Varsa eksiği koyulur. Daha sonra akünün ve antifrizin değeri ölçülür. Kışa hazır bir şekilde araçları buradan göndeririz. Kışın antifriz çok önemli. Motorun su değil de antifrizle çalışması daha iyi oluyor. Bunun yanında aracın aküsünün de iyi olması gerekiyor. Her arabanın antifrizi farklı. Kimisi mavi kimisi de kırmızı, mavi antifriz 700 liradan kırmızı veya pembe ise bin lira civarında oluyor."

BAKIM YAPILMAZSA MOTOR BLOĞU SÖKÜLÜYOR

Yalçınkaya, "Antifriz koyulmazsa, aracın motor kısmında erozyon üretiyor. Kışın özellikle kaloriferlerde kireçten dolayı tıkanma yaşanıyor. Antifriz koyulması en mantıklı yoldur. En azından motoru korursunuz. Bunun aksi yapıldığı zaman ise, özellikle kış aylarda suyun donmasından dolayı motor bloğunun sökümü yapılıyor. Bugün bir motorun bloğunun sökülmesi ve tamiri yaklaşık 60 bin liraya mal oluyor. Bu rakamlar ustadan ustaya da değişiyor. Vatandaşlar bin liralık bakımı yaptırmasam diye düşünüyor ama antifrizi bıraktığı zaman kış mevsimini sorunsuz bir şekilde bitirmiş olur. Antifriz her zaman motoru korur. Bin liradan kaçarak 60 bin liralık masrafa girmesin vatandaşlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Fatih YalçınkayaOtomobilElazığGüncelÇevreSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aksarayli sahin aksarayli sahin:
    kazıkcılar sizi, söylediği fiyatlara bak. 0 0
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SON DAKİKA: Kışlık bakımı ertelemenin bedeli ağır: Antifriz konmayan araçta motor tamiri 60 bin lirayı buluyor - Son Dakika
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