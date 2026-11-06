Elazığ Emniyeti, Yeşildere ve Hozat Garajı\'nda eğlence mekanlarını denetledi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşildere Sokak ve Hozat Garajı bölgesinde bulunan eğlence mekanları denetlendi. İşletmelerin faaliyetleri kontrol edilirken, ilgili mevzuat kapsamında incelemelerde bulunuldu. Aynı zamanda bölgedeki şahıslar tek tek sorgulandı. Polis ekiplerinin kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.