Keban Baraj Gölü\'nde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 40 kiloluk turna takıldı

Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 40 kiloluk turna takıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde ava çıkan amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 40 kilogram ağırlığında turna balığı takıldı. Balıkçıların uzun uğraşıyla teknenin yanına getirilen balığın tekneye alınması sırasında büyük heyecan yaşandı.
Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçılar tarafından 40 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı.
Keban Baraj Gölü'nde balık avına çıkan amatör balıkçılar beklemedikleri büyüklükte bir avla karşılaştı. Oltaya takılan dev turna balığı, balıkçıların uzun uğraşları sonucunda teknenin yanına kadar getirildi. Yaklaşık 40 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen balığın tekneye alınması sırasında büyük heyecan yaşandı.
Kaynak: İHA
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