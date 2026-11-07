Keban'da 56 yaşındaki kadın, 5 yıl önce ayrıldığı eski eşinin silahlı saldırısında can verdi - Son Dakika
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Keban'da 56 yaşındaki kadın, 5 yıl önce ayrıldığı eski eşinin silahlı saldırısında can verdi

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Keban\'da 56 yaşındaki kadın, 5 yıl önce ayrıldığı eski eşinin silahlı saldırısında can verdi
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1 yorum

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde yaşayan Nazmiye Ö. (56), evinin önünde eski eşi A.P.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi kadından 5 yıl önce boşanan şüpheli, kaçtığı sırada ilçe girişinde jandarmaya yakalandı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde evinin önünde eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

5 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİNE EVİNİN ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI

Olay, Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P., 5 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Nazmiye Ö.'ye (56) evlerinin önünde pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırının ardından şahıs olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmiye Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇAN ŞÜPHELİ İLÇE GİRİŞİNDE YAKALANDI

Kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Keban ilçesi girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni ise, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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    Yorumlar (1)

  • Şahin Yılmaz Şahin Yılmaz:
    infaz yasaları bunlar icin düzenlendi acık kapalı izin denetimi serbestlik ha bele bu bele 5 yıla serbest yoksa bu kadar cesaret edemezler daha bu günler iyi günler 0 0
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