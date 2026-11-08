Elazığ Baskil\'de dolu yağışı Hacıhüseyinler köyünde üreticileri endişelendirdi

Elazığ Baskil'de dolu yağışı Hacıhüseyinler köyünde üreticileri endişelendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Hacıhüseyinler köyünde aniden bastıran dolu yağışı yaşamı aksattı; tarım arazileri zarar gördü. Zarar gören alanlar üreticileri endişelendirirken dolu anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle köyde günlük yaşam olumsuz etkilenirken, tarım arazileri de zarar gördü. Özellikle tarım alanlarında hasara yol açan dolu yağışı, üreticileri endişelendirdi.
Bölgede etkili olan dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Kaynak: İHA
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