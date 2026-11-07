Elazığ\'da 370 sağlık çalışanı 3,5 aydır maaş alamadığı için eylem yaptı

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da Özel Medical Hospital'da görev yapan yaklaşık 370 sağlık çalışanı, üç buçuk aydır maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle hastane önünde eylem yaptı. Birikmiş maaş ve tazminat alacaklarının ödenmesini isteyen hastane çalışanı Tuba Yalçın, "Biz sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

Elazığ'da Özel Medical Hospital'da görev yapan yaklaşık 370 sağlık çalışanı, üç buçuk aydır maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle hastane önünde basın açıklaması yaptı. Personel adına açıklamayı yapan Tuba Yalçın, Elazığ milletvekillerinin ve mülki idare yetkililerinin konuya yeterince ilgi göstermediğini savunarak, "Çevre illerin milletvekilleri bizim sorunlarımızı gündeme taşırken bizim milletvekillerimiz nerede, valimiz nerede" diye sordu.

Çalışanların uzun süredir ücretlerini alamadığını ileri süren Tuba Yalçın, görevlerini yerine getirmelerine rağmen temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiklerini söyledi. Yalçın, "Bugün burada yalnızca maaşlarını alamayan çalışanlar olarak değil, emeği görmezden gelinen, alın terinin karşılığı verilmeyen, ekonomik ve psikolojik açıdan mağdur edilen insanlar olarak bulunuyoruz. Görev yaptığımız süre boyunca sorumluluklarımızdan kaçınmadık. Hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalıştık. Ancak bugün kendi evimizin kirasını, faturalarımızı ödeyemez, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldik" ifadelerini kullandı.

"BİZ SADAKA DEĞİL, ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ"

Maaşların ödenmemesinin çalışanları ekonomik açıdan zor durumda bıraktığını belirten Yalçın, "Bizim emeğimizin karşılığı neden ödenmiyor? Çalışanların alın teri neden görmezden geliniyor? Bizler kimseden bir lütuf ya da sadaka istemiyoruz. Yalnızca çalışarak hak ettiğimiz en doğal ve yasal hakkımız olan maaşlarımızın ödenmesini istiyoruz. Çalışanın hakkını zamanında ve eksiksiz ödemek bir iyilik değil, yasal ve vicdani sorumluluktur" dedi.

Siyasilere seslenen Yalçın, "Çevre illerin milletvekilleri bizim çalışanlarımızın yaşadığı sorunları gündeme taşırken bizim milletvekillerimiz nerede, valimiz nerede? Çalışanların yaşadığı bu mağduriyeti kim duyacak? Bugüne kadar sorunlarımızı sormak, dinlemek veya çözüm üretmek amacıyla yeterli bir girişimde bulunulmaması bizleri ayrıca üzmektedir" diye konuştu.

Yaşanan durumun yalnızca hastane personelini değil, çalışanların geçimini sağlamakla yükümlü oldukları ailelerini de etkilediğini söyleyen Yalçın, yetkililerin konuya müdahil olmasını istedi.

Çalışanların alacakları ödenene kadar seslerini duyurmaya devam edeceklerini vurgulayan Yalçın, "Talebimiz nettir. Birikmiş maaşlarımızın ve tazminatlarımızın derhal ödenmesini, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bizler emeğimizin, alın terimizin ve haklarımızın peşindeyiz. Artık sesimizin duyulmasını ve emeğimizin karşılığını almayı istiyoruz" dedi.