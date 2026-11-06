CHP Milletvekili Gürsel Erol, ev hapsindeki İsmail Saymaz\'a geçmiş olsun diledi

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ev hapsinde bulunan gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret etti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dostum, gazeteci İsmail Saymaz'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Kendisine ve ailesine dayanışma duygularımı ifade ettiğim bu ziyarette, İsmail Saymaz'ın en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" dedi.