Elazığ\'da asayiş ve trafik uygulamasında sürücülere alkol testi yapıldı

Elazığ'da asayiş ve trafik uygulamasında sürücülere alkol testi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı; İmam Efendi Bulvarı'nda araçları durdurarak sürücülerin evraklarını ve alkol durumunu kontrol etti. Uygulamada kimlik kontrolü ve üst araması da yapılırken eğlence mekanları denetlendi.
Elazığ'da polis ekipleri asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması, asayişin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, İmam Efendi Bulvarı'nda uygulama noktasında durdurdukları araçlarda arama yaptı, sürücülerin evraklarını kontrol etti, bazı sürücülere alkol testi yaptı.
Genel bilgi taraması, kimlik kontrolü ve üst aramasının yapıldığı uygulamada, eğlence mekanları da denetlendi.
Kaynak: AA
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