Ağıralioğlu Elazığ'da 2002'yi hatırlatan büyük bir fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağıralioğlu Elazığ'da 2002'yi hatırlatan büyük bir fırtına uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ağıralioğlu Elazığ\'da 2002\'yi hatırlatan büyük bir fırtına uyarısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Ağıralioğlu Elazığ\'da 2002\'yi hatırlatan büyük bir fırtına uyarısı yaptı
Haber Videosu

Ağıralioğlu, Elazığ'da ekonomik ve siyasi tabloyu 2001-2002'ye benzetip '2002 gibi bir fırtına geliyor' dedi. Fon rezaletinin denetim sisteminin çöktüğünü gösterdiğini savunan Ağıralioğlu, seçmen kırgınlığına yol açacak büyük bir tsunami uyarısı yaptı.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'deki ekonomik ve siyasi tabloyu 2001-2002 dönemine benzeterek, "Şartların 2001'e döndüğünü düşünüyorum. 2002 gibi bir fırtına geliyor. Bu fon rezaletini o yüzden 2001'e benzetiyorum. Seçmen kırgınlığına sebep olduğu büyük bir tsunami geliyor" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Elazığ'da halk buluşmaları programına katıldı. Program kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Ağıraalioğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçesini değerlendiren Ağıralioğlu, enflasyon hedeflerinin gerçekçi olmadığını ve seçim sürecinde kamu harcamalarının artacağını dile getirdi.

"Bütçe bir fevkaladelik taşımıyor" diyen Ağıralioğlu, bütçeyle enflasyon hedeflerinin tutmayacağının göründüğünü söyledi. Enflasyonun Orta Vadeli Program'da yüzde 21 olduğunu, kamu harcamalarında ise yüzde 42,5 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Ağıralioğlu, "Bu enflasyon hedefine biz inanmıyoruz demektir. Bir de seçim zamanı biliyorsunuz bol keseden seçim zamanı dağıtılır. Hükümet, dezavantajlı durumda olan grupların tamamını sübvanse etmek zorunda kalır. Seçimi kazanmak için mecburdur. Onun da bir enflasyon etkisi olacaktır. Mali disiplin zaten tutturulamıyor. Seçim zamanı bu mali disiplin daha da bozulacaktır" dedi.

"BOLLUK İÇİNDE BATAN ÇİFTÇİLER DÖNEMİNE GİRDİK"

Türkiye'de üreticilerin artan üretime rağmen gelir elde edemediğini savunan Ağıralioğlu, tarım sektöründe planlama ve alım politikalarının yetersiz kaldığını söyledi. Bu yıl ürün miktarının yüksek olmasına karşın çiftçilerin ürünlerini satmakta zorlandığını belirten Ağıralioğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) süreci yönetemediğini ileri sürdü.

Ağıralioğlu, "Evladımız mutsuz. Üreticilerimiz var ama kazançsız. Sanayicilerimiz var, üreterek batıyorlar. Bolluk içinde batan çiftçiler dönemine girdik. Bu sene mahsul çok oldu ama planlama yapılamadı, alım yapılamadı, TMO yönetemedi. Ne konuşursanız konuşun, nereyi konuşursanız konuşun memleketin artık iyi yönetilemediğine alamet bir şeyi konuşmuş olursunuz" diye konuştu.

"FON REZALETİ DENETİM SİSTEMİNİN ÇÖKTÜĞÜNÜ GÖSTERDİ"

Fon krizine de değinen Ağıralioğlu, yaşananların yalnızca bireysel suçlar üzerinden değerlendirilemeyeceğini, kamu denetim mekanizmalarının da sorgulanması gerektiğini söyledi. Ağıralioğlu, "En son fon rezaletinde de ortaya çıkmıştır ki memlekette tecrübe ettiğimiz sistem de çalışmamaktadır. Yani mesele sadece magazinel olarak kim çaldı, ne kadar çaldı değildir. Mesele bu kadar çalınanın engellenememesi, önceden fark edilememesi, milyonlarca insanın mağdur olmasına sebep olan bu büyük yıkımdan hükümetin haberdar olmaması yahut haber mekanizmalarının, denetim mekanizmalarının çalışmamasıdır. Bir sürü adamın bu işe bulaşması, bir sürü insanın nepotizm yapması, nepotizme bağlı atamaların beraberinde getirdiği denetim mekanizmalarının kapatılmasından zarara uğratılması, kamunun ve milletimizin bu mekanizmayla yönetilmesi. Dolayısıyla memleket kötü yönetiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"AK PARTİ'YE KIZAN SEÇMEN ARTIK ERDOĞAN'A DA KIZIYOR"

Türkiye'de siyasi değişim sürecinin başladığını savunan Ağıralioğlu, mevcut ekonomik ve siyasi koşulları 2001 ve 2002 yıllarındaki tabloya benzetti. Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şartların 2001'e döndüğünü düşünüyorum. 2002 gibi bir fırtına geliyor. Sahada görüyorum. Bu fon rezaletinde ortaya çıkan bir şey var. Tayyip Bey, çok daha buna benzer çok daha büyük krizlerde siyaseten yara almadan çıkabilmiştir. Başarmıştır bunu. Ama bu sefer AK Parti'yi, Tayyip Bey'den ayırarak, 'AK Parti'ye kızıyorum' diyen seçmenin daha önceki krizlerde, bu sefer Tayyip Bey'i de ayırmadan kızdığını gördüm. Bu fon rezaletini o yüzden 2001'e benzetiyorum. Seçmen kırgınlığına sebep olduğu büyük bir tsunami geliyor. Bize karşı olan teveccühün ve her geçen gün artan yönelmenin arkasında bu memnuniyetsizlik var. Tayyip Bey nasıl geldiğini, neyin kendisini getirdiğini bilir. İktidarların hangi duyguyla iktidara devam ettiğini, ne yapamadıkları için iktidardan gittiklerini çok iyi bilir. Kendisi böyle şartlarda iktidara geldi. Mevcut durumun 2002'ye benzediğini düşünüyorum. Büyük bir fırtına geliyor."

Anahtar Parti'nin mevcut siyasi süreçte alternatif olmaya hazırlandığını ifade eden Ağıralioğlu, "Anahtar Parti bu fırtınanın önünde milletin tutunabileceği kuvvetli bir çınar, milletin yükünü çekebilecek büyük bir lokomotif olabilmek hazırlığındadır. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Türkiye'nin olağanüstü büyük liderliğe ihtiyacı yok. Devletinizin, milletinizin büyüklüğüne uygun davranın yeter" ifadelerini kullandı.

"KARARSIZ DEĞİL, SESSİZ BİR SEÇMEN VAR"

Kamuoyu araştırmalarında kararsız olarak nitelendirilen seçmen kitlesinin aslında kararını verdiğini ancak tepkisini açıkça dile getirmekten kaçındığını savunan Ağıralioğlu, bu kitlenin seçim sonuçları üzerinde belirleyici olacağını öne sürdü. AK Parti'nin oy oranının yüzde 21-22 seviyelerinde göründüğünü söyleyen Ağıralioğlu, "Yüzde 37-38 bandında kararsız diye tarif edilen ama ben kararsız olmadıklarını, çok kararlı olduklarını ve belki sessiz diye tarif edilmesinin daha doğru olduğunu düşündüğüm bir seçmen fırtınası vardır. Kafa bile sallamamaktadır seçmen. Partisine kızdığını göstermemektedir. İfade ederken imtina etmektedir. Ama sandıkta büyük patlama gösterecektir. Göreceksiniz. 2002 geliyor" dedi.

"ÜÇ Y HALA ÜÇTE DURUYOR, KATMERLİ HALE GELMİŞ"

Ağıralioğlu, AK Parti'nin iktidara gelirken yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele vaadinde bulunduğunu hatırlattı. Bugün aynı sorunların daha ağır biçimde yaşandığını savunan Ağıralioğlu, sosyal yardımlara ihtiyaç duyanların sayısındaki artışa ve cezaevlerindeki tabloya dikkati çekti. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Tayyip Bey 2002'de neyin çözümünü sunuyorsa, o yıl neyi vaat etmişse programın bütün detaylarına bakılır. Çözmek için ortaya koyduğu vizyonun arkasında yığılan enerjiyi gördüm. Meclis'in içini dışına, dışını için aldı millet 2002'de. 30-40 yıllık partilerini dışarıya, yeni kurulmuş partilerini içeriye aldı bu millet. Tayyip Bey, 'Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele edeceğim' demiş. Ama şu an yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluk var. Fon da var, 17,5 milyon fakir de var, yasaklar da var. Cezaevleri ortada, sosyal yardımlaşmadan istifade etmek zorunda kalan insanların sayısındaki artış da ortada. Şimdi siz üç Y ile başlamıştınız. Bu üç Y hala üçte duruyor. Katmerli hale gelmiş."

Kaynak: ANKA
PolitikaFırtınaFırtınaEkonomiElazığYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti "Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
Komşu dehşeti 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü Komşu dehşeti! 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Arda Güler’e çılgın teklif Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Vatandaşa yedireceklerdi Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
17:14
Kadınlar derbisinde muhteşem son Kazanan 89. dakikada belli oldu
Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu
16:55
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
16:45
Avrupa’da Acun Ilıcalı sürprizi Bir kulüp daha alabilir
Avrupa'da Acun Ilıcalı sürprizi! Bir kulüp daha alabilir
16:40
Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi Tepkiler çığ gibi
Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi! Tepkiler çığ gibi
16:39
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
16:20
Komşusunun şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen esnaf hayatını kaybetti
Komşusunun şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen esnaf hayatını kaybetti
16:12
Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz’in son hali
Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in son hali
15:34
Süper Lig’de durdurulamayan düşüş Üst üste 8. yenilgi
Süper Lig'de durdurulamayan düşüş! Üst üste 8. yenilgi
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:41
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
13:38
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 17:22:12. #7.13#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu Elazığ'da 2002'yi hatırlatan büyük bir fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android