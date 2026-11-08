Elazığspor, evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek 10. haftada galibiyete ulaştı - Son Dakika
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Elazığspor, evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek 10. haftada galibiyete ulaştı

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Elazığspor, evinde Şanlıurfaspor\'u 1-0 yenerek 10. haftada galibiyete ulaştı
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Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Elazığ Atatürk Stadı'ndaki mücadelede Elazığspor'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Veli kaydetti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Elazığspor, evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Muhammet Metin Taş, Giray Kara

Elazığspor: Furkan Köse, Sertaç Çam (Mustafa Emir dk. 90), Veli Çetin, Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Ali Altınöz, Onur Eriş, Barış Ekincier (İsmail Esat dk. 81), Erhan Kartal, Alperen Pak, Mert Örnek (Muhammed dk. 90)

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Alper Tursun, Muhammed Gönülaçar, Umut Mert Toy, Ferhan Evren (Özgür Sert dk. 84), Çekdar Orhan, Ali Aydemir (Tahsin dk. 76), Özcan Aydın (Hüsamettin dk. 46), Yiğit Ali Bayrak (Oğuzhan dk. 60), Sedat Dursun, İlker Günaslan (Aslan dk. 46)

Gol: Veli (dk. 4) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Alperen, Feyyaz (Elazığspor), Özcan, Özgür (Şanlıurfaspor)

Kaynak: İHA
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