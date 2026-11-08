Elazığ\'da şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti

Elazığ'da şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve şiddetli rüzgar, kentte günlük hayatı olumsuz etkiledi. Aniden şiddetini artıran rüzgar nedeniyle vatandaşlar, yürümekte zorluk çekti.
Elazığ'da etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan soğuk ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden şiddetini arttıran rüzgardan dolayı vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.
Kaynak: İHA
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