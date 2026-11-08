Elazığ\'da şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti

Elazığ'da etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan soğuk ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden şiddetini arttıran rüzgardan dolayı vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.