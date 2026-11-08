Ağıralioğlu Elazığ\'da iktidara yüklendi, milletin fakirliğini israfa bağladı

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Millet sizin yaptıklarınız yüzünden fakirdir. Siz parayı doğru dürüst harcamadığınız için millet fakirdir. Siz parayı düzensiz harcamadığınız için enflasyon ve faiz ile karşı karşıyayız. Siz milleti böldüğünüz için birlik ihtiyacımız vardır. Siz memlekette kinin, garezin, nefretin dilini siyasette hakim kıldığınız için bugün Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgi ve merhamettir" dedi.

Ağıralioğlu, Elazığ'da Halk Buluşmaları Programı kapsamında vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarına değinen Ağıralioğlu, yönetimde liyakatin, kamuda tasarrufun, üretim ve adaletin önemini vurguladı.

Memleket davasının yalnızca siyasi bir mücadele olmadığını ifade eden Ağıralioğlu, esnafın ticaret yapabildiği, iş insanlarının rekabet edebildiği ve vatandaşların yaşam şartlarının iyileştiği bir Türkiye hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Memleket davası esnafın ticareti ile yatırım yapabileceği, iş adamının rekabet edebileceği bir dava. Yeniden memlekette yaşam şartlarının düzeleceği bir dava. Yeniden memleketten yaşam şartlarının iyileşebileceği, emeklinin iyi bir yaşam standardına kavuşmasına, devlet kurumlarının liyakatle sürdürülmesine, yürütmenin ahlaka, yasamanın etkinliğe, yargının tam bağımsızlığına imkan bulabileceği bir dava bu. Anahtar Parti'nin başlattığı bu davada ben varım diyen herkes hoş geldi."

"MEMLEKETİN DURUMU ORTADA"

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Ağıralioğlu, siyasi söylemler ile vatandaşların yaşadığı sorunlar arasındaki farka dikkati çekti. Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu belirten Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Kuvvetli bir vatan; parasının değerinden, pasaportunun itibarından, yaşam gücünün kalitesinden, ürettiğinin niteliğinden, yaşayanların memnuniyetinden ibarettir. Memlekette siyasetçilerimiz büyüktür. Memleket için zor zamanlardayız. Bu zor zamanların memlekette hiç bitmez olduğunun farkındayız. Böyle zamanlarda kürsülerde duymaya alıştık; memleketin beraberliğe, birliğe, memleket zor zamanda omuz omuza yürümeye en çok ihtiyaç duyulan zamanlardayız diye. Memlekette siyasetçilerimiz büyüktür. Dünya liderimiz vardır. Dünya lideri diye takdim edilen bir kürsüden 25 yıldır milletin ümit ufkunda bir parti var. Ama dünya liderinin Türk milletinin önündeki sorunlardan kurtarması gereken sorunlar varken millet sorunlarla uğraşmaktadır. Dünya liderimiz var, bilge liderimiz var, aksakallımız var evelallah ama bu kadar ümit ufkunda olmalarına rağmen 2026 yılında memleketin durumu ortadadır."

"MİLLET SİZİN YAPTIKLARINIZ YÜZÜNDEN FAKİRDİR"

Konuşmasında iktidarın ekonomi ve yönetim politikalarını eleştiren Ağıralioğlu; liyakat, tasarruf ve üretim konularında yaşanan sorunların sorumluluğunun siyasetçilerde olduğunu savundu. Ekonomik sıkıntıların yanlış kaynak yönetiminden kaynaklandığını ifade eden Ağıralioğlu, siyasi dilinin de toplumsal ayrışmayı derinleştirdiğini söyledi.

Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memleketin liyakata ihtiyacı vardır. Liyakati kim gasbetti mesela? Memlekette tasarrufa ihtiyaç vardır diye siyasetçiler konuşmaktadır. Kim israfla memleketin kaynaklarını heba etmekte? Memlekete üretim lazım. Haram, yalan, talan memleketin sorunu olmaktan çıkarılmalıdır diye konuşan kürsülerdeki adamlar kimlerdir? Memleketin kaynaklarını kim har vurup harman savurmaktadır ki siz milletin karşısına çıkıp o lazım, bu lazım diyorsunuz? Bu lazım dediğiniz her şeyi bizzat yapan siyasetçi olarak sizsiniz. Millet sizin yaptıklarınız yüzünden fakirdir. Siz parayı doğru dürüst harcamadığınız için millet fakirdir. Siz parayı düzensiz harcamadığınız için enflasyon ve faiz ile karşı karşıyayız. Siz milleti böldüğünüz için birlik ihtiyacımız vardır. Siz milleti kırdığınız için milletin sevilmeye ihtiyacı var. Siz memlekette kinin, garezin, nefretin dilini siyasette hakim kıldığınız için bugün Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgi ve merhamettir. Çünkü siyaset vaadetme makamında sadece bunları konuşmaktır. Bize konuşan değil, yapabilen siyasetçi lazımdır."