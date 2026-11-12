Kavcıoğlu'nun istifasının ardından BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj - Son Dakika
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Kavcıoğlu'nun istifasının ardından BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj

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Kavcıoğlu\'nun istifasının ardından BDDK\'nın sitesinde dikkat çeken mesaj
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasının ardından kurumun resmi internet sitesindeki organizasyon şeması bölümüne erişimde uyarı çıktığı belirtildi. Henüz yeni başkan ataması yapılmazken, organizasyon şemasını görüntülemek isteyen kullanıcılar "Sayfamız yapım aşamasındadır" mesajıyla karşılaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, fon krizine ilişkin hakkındaki iddiaların ardından dün görevinden istifa ettiğini duyurması sonrası kurumun internet sitesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BDDK Başkanlığına henüz yeni bir isim atanmazken kurumun resmi internet sitesindeki organizasyon şeması bölümünün görüntülenemediği aktarıldı. İlgili sayfayı açmak isteyen kullanıcıların karşısına "Sayfamız yapım aşamasındadır" uyarısı çıktı.

Kavcıoğlu'nun istifasının ardından BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj

BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLU

Kurumdaki yönetim değişikliğinin yanı sıra BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen'in de fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu belirtildi. Erişen'e bağlı iki daire başkanının da aynı soruşturma kapsamında tutuklu olduğu aktarıldı.

EKONOMİST İNAN MUTLU'DAN PAYLAŞIM

Ekonomist İnan Mutlu, BDDK'nın resmi internet sitesindeki organizasyon şemasına ilişkin uyarının ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Mutlu, paylaşımında "BDDK'nın organizasyon şeması son durum. Başkan yardımcısı Muhammet Erişen ve ona bağlı çalışan iki daire başkanı tutuklu. Başkan Kavcıoğlu istifa etti. Resmi gazetede görevden alınıp alınmadığına dair bir karar açıklanmadı." ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu'nun istifasının ardından BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuŞahap KavcıoğluEkonomiGündemSon Dakika

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SON DAKİKA: Kavcıoğlu'nun istifasının ardından BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj - Son Dakika
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