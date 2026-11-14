Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı

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Mersin\'de uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli gözaltına alındı, 10\'u tutuklandı
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Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. Adreslerde 531,84 gram sentetik uyuşturucu ve 23,69 gram esrar ele geçirilirken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, A.Ç, E.T, F.Ç, A.A, D.U, K.B.P, M.O.Ö, M.G, M.A.D, Y.Ş.K. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 531,84 gram sentetik uyuşturucu, 23,69 gram esrar, 14 sentetik ecza, 5 uyuşturucu hap, 30 sentetik ecza hapı, 9 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 2 tabanca, 19 şarjör ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaMersinGüncelSon Dakika

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